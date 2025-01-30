Зинченко и Степанов в 1/8 финала, Трубин с Луниным сыграют в плей-офф: самое интересное из последнего тура Лиги чемпионов

Восемь команд, вышедших напрямую в 1/8 финала, 16 участников стыковых матчей и 12 неудачников определились по итогам последнего, 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

Лига чемпионов, основной этап, 8-й тур

"Боруссия" Д - "Шахтер" - 3:1

Голы: Гирасси, 17, 44, Бенсебаини, 79 - Марлон Гомес, 50

"Астон Вилла" - "Селтик" - 4:2

Голы: Роджерс, 3, 5, 90+1, Уоткинс, 61 - Ида, 36, 38

"Бавария" - "Слован" - 3:1

Голы: Мюллер, 8, Кейн, 63, Коман, 84 - Толич, 91

"Байер" - "Спарта" - 2:0

Голы: Вирц, 32, Телла, 63

"Барселона" - "Аталанта" - 2:2

Голы: Ямал, 47, Араухо, 72 - Эдерсон, 67, Пашалич, 79

"Брест" - "Реал" - 0:3

Голы: Родриго, 27, 78, Беллингем, 56

"Динамо" З - "Милан" - 2:1

Голы: Батурина, 19, Пьяца, 60 - Пулишич, 53

Удаление: Муса (М), 39

"Жирона" - "Арсенал" - 1:2

Голы: Данджума, 28 - Жоржиньо, 38 (пенальти), Нванери, 42

"Зальцбург" - "Атлетико" - 1:4

Голы: Дагим, 90+1 - Симеоне, 5, Гризманн, 13, 45+1, Льоренте, 63

"Интер" - "Монако" - 3:0

Голы: Мартинес, 4 (пенальти), 16, 67

Удаление: Мависса (М), 12

"Лилль" - "Фейенорд" - 6:1

Голы: Сахрауи, 4, Траунер, 38 (автогол), 76 (автогол) Ганцко, 57 (автогол), Дэвид, 74, Кабелья, 80 - Хименес, 14

"Манчестер Сити" - "Брюгге" - 3:1

Голы: Ковачич, 53, Ордонез, 62 (автогол), Савио, 77 - Оньедика, 45

ПСВ - "Ливерпуль" - 3:2

Голы: Бакайоко, 35, Сайбари, 45, Пепи, 45+6 - Гакпо, 28 (пенальти), Эллиотт, 40

"Спортинг" - "Болонья" - 1:1

Гол: Хардер, 77 - Побега, 21

"Штурм" - "Лейпциг" - 1:0

Гол: Малич, 42

"Штутгарт" - ПСЖ - 1:4

Голы: Фюрих, 77 - Баркола, 3, Дембеле, 17, 35, 54

"Ювентус" - "Бенфика" - 0:2

Голы: Павлидис, 16, Кокчу, 81

"Янг Бойз" - "Црвена Звезда" - 0:1

Гол: Канга, 69

Анатолий Трубин помог португальской "Бенфике" попасть в стыковые матчи. Сейв украинца уже на второй минуте встречи с итальянским "Ювентусом" спас "орлов" от неизбежного быстрого гола. "Бенфика" выдержала стартовый натиск, а затем открыла счет на 16-й минуте. Второй гол команда Трубина провела уже в заключительную десятиминутку матча.

Испанская "Жирона" принимала английский "Арсенал" в противостоянии команд украинских легионеров. Правда на поле вышел только один - Виктор Цыганков, который сыграл 68 минут. Александр Зинченко провел весь матч в запасе. "Канониры" справились и без него. Одержали волевую победу (2:1) и финишировали в таблице третьими.

Еще одним отечественным футболистом, который сыграл в последнем туре ЛЧ стал юный форвард немецкого "Байера" Артем Степанов. 17-летний футболист, выйдя на замену на 90-й минуте, второй раз в текущем сезоне появился в составе леверкузенцев. Чемпион Германии одолел пражскую "Спарту" и завершил основной этап шестым.

Мадридский "Реал" с Андреем Луниным на скамейке не имел проблем в гостях с французским "Брестом". Уверенная победа (3:0) позволила "сливочным" финишировать лишь 11-ми. В 1/8 финала придется пробиваться через стыковые матчи.

Что касается других результатов, обошлось без сенсационных вылетов. И английский "Манчестер Сити", и французский ПСЖ, находившиеся в зоне риска, не оставили сомнений в своем превосходстве над соперниками.

Первую неудачу в турнире потерпел английский "Ливерпуль". Впрочем поражение от нидерландского ПСВ (2:3) не помешало "красным" остаться во главе таблицы. Команду Арне Слота могла опередить только испанская "Барселона". Но каталонцы не сумели переиграть итальянскую "Аталанту" (2:2).

Жеребьевка стыковых матчей ЛЧ состоится в пятницу, 31 января, в 13:00 по Киеву.