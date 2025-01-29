"Шахтар" програв "Боруссії" та припинив виступи у Лізі чемпіонів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань .

Ліга чемпіонів, основний раунд, 8-й тур

"Боруссія" Д – "Шахтар" – 3:1

Голи: Гірассі, 17, 44, Бенсебаїні, 79 – Марлон Гомес, 50

Шанси "Шахтаря" продовжити боротьбу в ЛЧ навіть у разі перемоги над "Боруссією" були доволі примарними. Але поки вони існували, не варто було здаватися. Тож сама ситуація гнала "гірників" уперед.

Команда Маріно Пушіча доволі активно розпочала поєдинок. Український клуб контролював м'яч, проте організувати щось більше, ніж позиційний напад не вдавалось. Німці ж діяли більш раціонально. Вони організовували контратаки, які були небезпечними.

Дві з таких атак і звели нанівець усі старання "гірників" ще у першому таймі. На його початку і в самому кінці свою майстерність продемонстрував один з найкращих бомбардирів Бундесліги в минулому сезоні Сергу Гірассі.

"Шахтар" повернувся у гру одразу по перерві. Марлон Гомес скористався помилкою воротаря суперників Грегора Кобеля та один м'яч відіграв.

Але у подальшому оборона "Боруссії" таких помилок не припускалась. Господарі поля організували ще декілька небезпечних моментів і взагалі були ближчими до того, щоб забити, аніж пропустити. Як результат – третій гол німців вже наприкінці поєдинку. Красиву атаку технічним ударом завершив Рамі Бенсебаїні.

"Гірники" завершили основний етап ЛЧ, маючи 7 очок у активі. Цього вистачило лише на 27-ме підсумкове місце. Для перепустки у плей-офф не дорахувались 4-х балів.

Зараз, заднім числом, з сумом можна згадати нереалізований пенальті Георгія Судакова в матчі стартового туру з італійською "Болоньєю" (0:0) та жахливу кінцівку протистояння з нідерландським ПСВ (2:3). Якби гравці "Шахтаря" тоді не припустились помилок, все могло завершитись по-іншому.