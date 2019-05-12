Зинченко в составе "Ман Сити" второй год подряд стал чемпионом Англии

Украинский полузащитник Александр Зинченко в составе "Манчестер Сити" стал чемпионом Англии по итогам сезона-2018/19. Об этом сообщается на сайте "горожан".

В заключительном туре команда тренера Пепа Гвардиолы победила "Брайтон" (4:1) и удержала первую позицию в турнирной таблице АПЛ, оставив "Ливерпуль" на втором месте. Отметим, что в решающем матче Зинченко вышел в основном составе.

"Манчестер Сити" в 6 раз в своей истории стал чемпионом Англии (1937, 1968, 2012, 2014, 2018 и 2019 годах). "Горожане" впервые в своей истории взяли титул в двух сезонах подряд.

Для Александра Зинченко это второе подряд чемпионство Англии с "Ман Сити". Также вместе с командой украинец дважды выигрывал Кубок английской Лиги (2017/18, 2018/19). В субботу, 18 мая, "горожане" сыграют в финале Кубка Англии против "Уотфорда".