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Зинченко на одном уровне с Месси в рейтинге эффективности CIES

Новости » Спорт    23.04.2019 - 12:23
Зинченко на одном уровне с Месси в рейтинге эффективности CIES
Фото: Александр Зинченко (mancity.com)

Украинский игрок вошел в топ-4 списке за последние три месяца

Футболист "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко попал в топ-4 самых эффективных футболистов лучших 5 лиг Европы по версии Международного центра спортивных исследований CIES Football Observatory. Об этом сообщается на сайте исследовательской группы.

У Зинченко 90,5 баллов эффективности в матчах за последние три месяца. Столько же у Лионеля Месси из "Барселоны" и Матса Хуммельса из "Баварии".

Возглавляет рейтинг полузащитник "Ман Сити" Илкай Гюндоган (92,7 балла). Также в тройку лидеров за этот период вошли игроки "Баварии" - Тиаго Алькантара (92,6) и Никлас Зюле (91,1).

Зинченко на одном уровне с Месси в рейтинге эффективности CIESСкрин со страницы football-observatory.com

В текущем сезоне Зинченко провел 24 поединка в футболке "горожан", отличившись одним голом и пятью ассистами.

Напомним, "Манчестер Сити" предложит украинскому игроку новое соглашение.

Зинченко стал одним из лучших игроков "Манчестер Сити" в матче с "Шальке" Зинченко установил достижение среди украинцев в Кубке английской Лиги
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