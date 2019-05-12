Зінченко в складі "Ман Сіті" другий рік поспіль став чемпіоном Англії

Український півзахисник Олександр Зінченко в складі "Манчестер Сіті" став чемпіоном Англії за підсумками сезону-2018/19. Про це повідомляється на сайті "городян".

У заключному турі команда тренера Пепа Гвардіоли перемогла "Брайтон" (4:1) і втримала першу позицію в турнірній таблиці АПЛ, залишивши "Ліверпуль" на другому місці. Зазначимо, що у вирішальному матчі Зінченко вийшов в основному складі.

"Манчестер Сіті" в 6 разів у своїй історії став чемпіоном Англії (1937, 1968, 2012, 2014, 2018 і 2019 роках). "Городяни" вперше в своїй історії взяли титул у двох сезонах поспіль.

Для Олександра Зінченка це друге поспіль чемпіонство Англії з "Ман Сіті". Також разом з командою українець двічі вигравав Кубок англійської Ліги (2017/18, 2018/19). У суботу, 18 травня, "городяни" зіграють у фіналі Кубка Англії проти "Уотфорда".