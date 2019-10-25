Зинченко пропустит около месяца после операции на колене

Фото: Александр Зинченко (mancity.com)

Полузащитник пропустит матч с Сербией в отборе на Евро-2020

Игрок "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко выбыл из строя на 4-5 недель из-за травмы колена. Об этом рассказал главный тренер "горожан" Хосеп Гвариола, которого цитирует на официальном сайте пресс-служба клуба.

"Зинченко повредил колено и почувствовал что-то в кости. Он пропустит четыре или пять недель. Ему пришлось сделать операцию, чтобы очистить колено", - сказал наставник.

PEP Zinchenko had contact with the knee and felt something in the bone. He has to stop for four or five weeks. He had (surgery) to clean the knee.



After the international break Rodrigo may be ready again. — Manchester City (@ManCity) October 25, 2019

Ранее мам футболист в Instagram опубликовал фотографию из клиники в Барселоне, котору подписал: "На пути к возвращению".

Таким образом, Александр Зинченко пропустит ближайшие матчи "Манчестер Сити" во всех турнирах. Кроме того, футболист не сможет принять участие в товарищеском матче со сборной Эстонии и не сыграет в заключительной игре сборной Украины в отборочном этапе на Евро-2020 против Сербии, которая состоится 17 ноября. В этом противостоянии "сине-желтым" достаточно набрать одно очко, чтобы попасть в первую корзину при жеребьевке.

Еще в прошлом туре подопечные Андрея Шевченко досрочно вышли в финальную часть турнира.