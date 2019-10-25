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Зінченко пропустить близько місяця після операції на коліні

Новини » Спорт    25.10.2019 - 19:02
Зінченко пропустить близько місяця після операції на коліні
Фото: Олександр Зінченко (mancity.com)

Півзахисник пропустить матч з Сербією в відборі на Євро-2020

Гравець "Манчестер Сіті" і збірної України Олександр Зінченко вибув з ладу на 4-5 тижнів через травму коліна. Про це розповів головний тренер "городян" Хосеп Гваріола, якого цитує на офіційному сайті прес-служба клубу.

"Зінченко пошкодив коліно і відчув щось в кістки. Він пропустить чотири або п'ять тижнів. Йому довелося зробити операцію, щоб очистити коліно", - сказав наставник.

Раніше мам футболіст в Instagram опублікував фотографію з клініки в Барселоні, котору підписав: "На шляху до повернення".

On the way back

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Таким чином, Олександр Зінченко пропустить найближчі матчі "Манчестер Сіті" у всіх турнірах. Крім того, футболіст не зможе взяти участь в товариському матчі зі збірною Естонії і не зіграє в заключній грі збірної України у відбірковому етапі на Євро-2020 проти Сербії, яка відбудеться 17 листопада. У цьому протистоянні "синьо-жовтим" достатньо набрати одне очко, щоб потрапити в першу корзину під час жеребкування.

Ще в минулому турі підопічні Андрія Шевченка достроково вийшли до фінальної частини турніру.

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