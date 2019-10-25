Зінченко пропустить близько місяця після операції на коліні

Фото: Олександр Зінченко (mancity.com)

Півзахисник пропустить матч з Сербією в відборі на Євро-2020

Гравець "Манчестер Сіті" і збірної України Олександр Зінченко вибув з ладу на 4-5 тижнів через травму коліна. Про це розповів головний тренер "городян" Хосеп Гваріола, якого цитує на офіційному сайті прес-служба клубу.

"Зінченко пошкодив коліно і відчув щось в кістки. Він пропустить чотири або п'ять тижнів. Йому довелося зробити операцію, щоб очистити коліно", - сказав наставник.

PEP Zinchenko had contact with the knee and felt something in the bone. He has to stop for four or five weeks. He had (surgery) to clean the knee.



After the international break Rodrigo may be ready again. — Manchester City (@ManCity) October 25, 2019

Раніше мам футболіст в Instagram опублікував фотографію з клініки в Барселоні, котору підписав: "На шляху до повернення".

Таким чином, Олександр Зінченко пропустить найближчі матчі "Манчестер Сіті" у всіх турнірах. Крім того, футболіст не зможе взяти участь в товариському матчі зі збірною Естонії і не зіграє в заключній грі збірної України у відбірковому етапі на Євро-2020 проти Сербії, яка відбудеться 17 листопада. У цьому протистоянні "синьо-жовтим" достатньо набрати одне очко, щоб потрапити в першу корзину під час жеребкування.

Ще в минулому турі підопічні Андрія Шевченка достроково вийшли до фінальної частини турніру.