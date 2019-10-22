ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зинченко пропускает матч "Ман Сити" с "Аталантой" из-за травмы

Новости » Спорт    22.10.2019 - 22:35
Зинченко пропускает матч "Ман Сити" с "Аталантой" из-за травмы
Фото: Александр Зинченко (mancity.com)

Украинский защитник в ближайшие дни пройдет обследование

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко пропускает матч 3 тура группового этапа Лиги чемпионов с "Аталантой" из-за травмы колена. Об этом сообщается на официальном сайте английского клуба.

В ближайшее время украинец пройдет медицинское обследование, которое определит степень серьезности травмы, а также сроки его восстановления.

В нынешнем сезоне 22-летний Зинченко принял участие в семи матчах английской Премьер-лиги (шесть - в основном составе), в которых не отметился результативными действиями. Также на его счету один матч в Лиге чемпионов.

Матч "Манчестер Сити" - "Аталанта" начался 22 октября в 22:00 по киевскому времени в Манчестере на стадионе "Этихад".

Напомним, лондонский "Тоттенхэм" потерпел крупнейшее поражение английских клубов в еврокубковых соревнованиях. В домашнем матче 2 тура группового раунда Лиги чемпионов "шпроты" проиграли "Баварии" со счетом 2:7. Кроме того, лондонцы впервые пропустили семь мячей на своем поле.

"Шахтер" спасся от поражения в матче Лиги чемпионов с загребским "Динамо" "Реал" может уволить Зидана в случае поражения от "Галатасарая"
Новости Украины Манчестер СитиЗинченкогрупповой раундтравмаЛига Чемпионов
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь