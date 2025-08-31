Зінченко падає, Миколенко росте: нові рейтинги українців у EA FC 26

Зінченко втратив два пункти

Український захисник "Арсенала" Олександр Зінченко отримав зниження загального рейтингу - з 79 до 77 пунктів. Це один із найбільш помітних даунгрейдів серед українців у новій версії EA FC 26.

Розробники скорегували майже всі основні характеристики на картці футболіста: передачі, фізику та швидкість зменшили на 3-4 пункти. Єдина графа, яка залишилася незмінною - захист. Попри це, загальний рейтинг виглядає менш переконливо, ніж торік.

Минулого сезону Зінченко провів 15 матчів у складі "Арсенала" в АПЛ, відзначившись лише одним асистом. У новому сезоні він ще не дебютував, що теж могло вплинути на рішення EA Sports щодо даунгрейду.

Миколенко покращив позиції

На відміну від Зінченка, Віталій Миколенко отримав покращення показників практично у всіх графах.

Його загальний рейтинг зріс на один пункт - до 78. EA Sports підвищила характеристики захисту, передач і фізичної підготовки, що робить українського захисника більш конкурентним у грі.

Довбик та Лунін без суттєвих змін

Форвард "Сассуоло" Артем Довбик отримав невелике зниження рейтингу на один пункт - до 83. В EA FC 26 відзначають, що це відображає його доволі посередній сезон в Італії.

Воротар "Реала" Андрій Лунін зберіг свій рейтинг 81, отримавши лише незначне покращення показника передач на 2 пункти. Інші характеристики голкіпера залишилися без змін порівняно з попередньою частиною гри.

Інші відомі гравці в EA FC 26:

EA FC 26 вже оприлюднила рейтинги зірок світового футболу.

Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе отримав рейтинг 91 – одна з найсильніших "базових" карток у грі. Найгірший показник у команді "вершкових" у голкіпера Фран Гонзалеза - 63 пункти.

Дата релізу та доступ

Офіційний реліз EA FC 26 запланований на 26 вересня. Власники Ultimate Edition зможуть отримати доступ на 7 днів раніше.