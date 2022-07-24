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Зинченко дебютировал за "Арсенал" разгромом "Челси"

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США, Воскресенье 24 июля 2022 10:00
Зинченко дебютировал за "Арсенал" разгромом "Челси" Фото: Александр Зинченко (в центре) слушает наставления тренеров (arsenal.com)
Автор: Антон Федорцив

Лондонский "Арсенал" своеобразно отпраздновал дебют Александра Зинченко в составе. "Канониры" разбили "Челси" в рамках предсезонного турне по Соединенным Штатам (4:0).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Контрольный поединок

"Арсенал" – "Челси" – 4:0

Голы: Жезус, 15, Эдегор, 36, Сака, 66, Локонга, 90+3

Украинский новичок "Арсенала" появился на поле со старта. Зинченко вышел на левом фланге защиты и отыграл за "канониров" первый тайм.

Героями стали другие. Габриэл Жезус открыл счет на 15-й минуте, элегантно реализовав выход один на один с Менди. А незадолго до перерыва Мартин Эдегор воспользовался передачей Мартинелли.

Еще дважды Арсенал забил после перерыва. На 66-й Букайо Сака вовремя оказался на добивании после сэйва кипера "Челси". А Самби Локонга в добавленное арбитром время головой замкнул классный навес Соареша с правого фланга.

Следующий спарринг "канониры" проведут 30 июля. В рамках Кубка Эмирейтс они встретятся с "Севильей". Тем временем "Челси" запланировал матч с "Удинезе" на 29 июля.

Хавбек сборной Украины Зинченко перебрался в "Арсенал" на этой неделе. С "канонирами" он заключил 4-летний контракт. "Манчестер Сити" получил за универсала 35 млн евро.

К слову, ранее вспомнили главные вехи карьеры Зинченко в составе "Манчестер Сити".

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