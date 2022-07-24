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Зінченко дебютував за "Арсенал" із розгрому "Челсі"

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США, Неділя 24 липня 2022 10:00
Зінченко дебютував за "Арсенал" із розгрому "Челсі" Фото: Олександр Зінченко (в центрі) слухає настанови тренерів (arsenal.com)
Автор: Антон Федорців

Лондонський "Арсенал" своєрідно відсвяткував дебют Олександра Зінченка в складі. "Каноніри" розтрощили "Челсі" в рамках передсезонного турне Сполученими Штатами (4:0).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Контрольний поєдинок

"Арсенал" – "Челсі" – 4:0

Голи: Жезус, 15, Едегор, 36, Сака, 66, Локонга, 90+3

Український новачок "Арсенала" з'явився на полі зі старту. Зінченко вийшов на лівому фланзі оборони та відіграв за "канонірів" перший тайм.

Героями стали інші. Габріел Жезус відкрив рахунок на 15-й хвилині, елегантно реалізувавши вихід віч-на-віч із Менді. А незадовго до перерви Мартін Едегор скористався передачею Мартінеллі.

Ще двічі "Арсенал" забив після перерви. На 66-й Букайо Сака вчасно опинився на добиванні після сейву кіпера "Челсі". Натомість Самбі Локонга в доданий арбітром час головою замкнув класний навіс Соареша з правого флангу.

Наступний спаринг "каноніри" проведуть 30 липня. У рамках Кубка Емірейтс вони зустрінуться із "Севільєю". Тим часом "Челсі" запланував матч із "Удінезе" на 29 липня.

Хавбек збірної України Зінченко перебрався в "Арсенал" цього тижня. Із "канонірами" він уклав 4-річний контракт. "Манчестер Сіті" отримав за універсала 35 млн євро.

До слова, раніше пригадали головні віхи кар'єри Зінченка в складі "Манчестер Сіті".

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Олександр Зінченко Арсенал Челси
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