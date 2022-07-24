Зінченко дебютував за "Арсенал" із розгрому "Челсі"
Лондонський "Арсенал" своєрідно відсвяткував дебют Олександра Зінченка в складі. "Каноніри" розтрощили "Челсі" в рамках передсезонного турне Сполученими Штатами (4:0).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Контрольний поєдинок
"Арсенал" – "Челсі" – 4:0
Голи: Жезус, 15, Едегор, 36, Сака, 66, Локонга, 90+3
Український новачок "Арсенала" з'явився на полі зі старту. Зінченко вийшов на лівому фланзі оборони та відіграв за "канонірів" перший тайм.
Героями стали інші. Габріел Жезус відкрив рахунок на 15-й хвилині, елегантно реалізувавши вихід віч-на-віч із Менді. А незадовго до перерви Мартін Едегор скористався передачею Мартінеллі.
Ще двічі "Арсенал" забив після перерви. На 66-й Букайо Сака вчасно опинився на добиванні після сейву кіпера "Челсі". Натомість Самбі Локонга в доданий арбітром час головою замкнув класний навіс Соареша з правого флангу.
Наступний спаринг "каноніри" проведуть 30 липня. У рамках Кубка Емірейтс вони зустрінуться із "Севільєю". Тим часом "Челсі" запланував матч із "Удінезе" на 29 липня.
Хавбек збірної України Зінченко перебрався в "Арсенал" цього тижня. Із "канонірами" він уклав 4-річний контракт. "Манчестер Сіті" отримав за універсала 35 млн євро.
До слова, раніше пригадали головні віхи кар'єри Зінченка в складі "Манчестер Сіті".
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