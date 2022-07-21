Из ноунейма в любимцы Гвардиолы. Краткий путеводитель по роману Зинченко с "Манчестер Сити"
Лидер сборной Украины Александр Зинченко попрощался с "Манчестер Сити" и вскоре станет составной частью лондонского "Арсенала".
Главные вехи отрезка карьеры Александра Зинченко в "Манчестер Сити" – в подборке РБК-Украина.
Время украинца в "Манчестер Сити" подошло к концу. Трансфер звезды сборной Украины в лондонский "Арсенал" вышел на финишную прямую. 30 млн фунтов для "горожан", 4-летний контракт – для Зинченко, осталась официальная презентация.
Период Зинченко стал историей вроде "гадкого утенка". Лавина скепсиса в момент перехода, особенно на родине, разочарования после аренды в ПСВ, "непонятное" решение остаться на попечении Гвардиолы без всяких гарантий и превращение в футбольного лебедя – незаменимого винтика системы испанского тренера-гика.
Начал украинец на "Этихаде" глубоким резервистом в сезоне 2017/18. Дебютировал за основу "горожан" только в октябре, да и тот матч – лишь в Кубке лиги. А первый матч в рамках АПЛ случился в декабре, когда Зинченко появился со скамейки запасных против "Суонси".
Тогда стало очевидно, что места в центре поля для украинского таланта нет. Кто-то бы быстро убрался прочь, но Зинченко не сник, а начал "пахать" и трансформировался из центрхава в левого защитника. Конечно, фланговый исполнитель у Гвардиолы – это не о защите собственных редутов, но внутренней перестройки украинец не избежал.
И дела пошли вверх. После восьми матчей АПЛ в первом сезоне Зинченко провел 14 во втором, 19 – в третьем, 20 – в четвертом. Только сезон 2021/22, в котором украинский универсал сыграл 15 поединков в чемпионате, немного выбился из колеи. Но он остался нужным Гвардиоле в Лиге чемпионов – 8 матчей против девяти в предыдущей кампании...
Испанский наставник "Ман Сити" работал с сотнями футболистов. Но Зинченко, по всей видимости, останется в когорте уникальных. Тот факт, что из проданных этим летом исполнителей Гвардиола поужинал на прощание только с украинцем, немалого стоит.
Ключевые цифры Александра Зинченко в "Манчестер Сити"
127 поединков в общей сложности провел Зинченко в составе "горожан"
76 матчей украинец сыграл за "Ман Сити" в английской Премьер-лиге
25 игр провел Зинченко за английский гранд в Лиге чемпионов
14 поединков Зинченко сыграл в Кубке английской лиги
11 матчей универсал провел в Кубке Англии
7 результативных передач сделал Зинченко в АПЛ
4 чемпионские титулы завоевал украинец в Англии
4 Кубки лиги выиграл Зинченко с "горожанами"
2 млн евро стоил трансфер украинца в "Манчестер Сити"
1 забитый мяч в активе Зинченко в Кубке Англии
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