Зимову сесію в КНУ вирішили провести онлайн: дати, правила й вимоги до студентів

Зимова екзаменаційна сесія в КНУ імені Тараса Шевченка проходитиме дистанційно - з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Це стосується студентів усіх курсів та форм навчання.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Центру комунікацій Київського національного університету (КНУ) імені Тараса Шевченка.
В університеті розповіли, що формат зимової екзаменаційної сесії 2026/2027 навчального року було визначено відповідним наказом ректора (№1275-32 від 11 листопада 2026 року).
Вона проходитиме дистанційно:
Повідомляється, що семестровий контроль буде тривати:
За даними пресслужби КНУ, в онлайн-форматі будуть відбуватись усі види семестрового контролю:
Таке рішення ухвалили з урахуванням умов воєнного стану та необхідності забезпечити:
Наказ ректора установлює єдині вимоги до організації всіх іспитів.
Зазначається, що їхні графіки затверджуватимуться до початку сесії.
А під час передекзаменаційних консультацій викладачі будуть повідомляти студентам:
Обов'язковою складовою кожного іспиту буде усна частина - у формі співбесіди (за програмою навчальної дисципліни).
"Якщо передбачено письмову роботу або тестування, співбесіду проводитимуть після їх виконання", - уточнили в КНУ.
На підготовку до відповіді - під час усного іспиту - студенту надаватиметься не менше 30 хвилин.
Тим часом для виконання завдань у письмовій (або письмово-усній) формі - передбачено не більше трьох годин.
Загальна тривалість іспиту для академічної групи не повинна перевищувати шести годин.
У КНУ розповіли, що письмові завдання можна буде виконувати:
"Надсилаючи готові роботи екзаменатору електронною поштою чи завантажуючи на визначену навчальну платформу", - пояснили в університеті.
Під час іспиту студенти повинні перебувати на відеозв'язку з увімкненими:
"Замість обов'язкової відеотрансляції з двох проєкцій передбачено транслювання поточного відеозображення студента з можливістю огляду технічних пристроїв, якими він користується", - уточнили в КНУ.
Перед початком оцінювання екзаменатор буде перевіряти особу студента за студентським квитком або іншим документом, що посвідчує особу.
За рішенням екзаменатора, іспит може записуватися на аудіо чи відео.
Про це його учасників мають попередити заздалегідь.
Оцінку будуть виставляти після усної співбесіди з урахуванням:
Окремо було врегульовано порядок дій учасників сесії у разі технічних перебоїв.
Так, якщо іспит доведеться перервати через відключення електроенергії, втрату інтернет-з'єднання або інші незалежні від студента обставини, необхідно впродовж дня повідомити про це (будь-яким доступним способом):
"За погодженням з адміністрацією підрозділу студент зможе продовжити складання іспиту в інший час, зокрема разом із наступною академічною групою", - пояснили у КНУ.
Наголошується, що таке продовження не вважатиметься перескладанням.
А технічні перебої - не можуть бути підставою для виставлення незадовільної оцінки.
Обов'язковими за будь-яких обставин залишаються вимоги академічної доброчесності.
Підставою для усунення студента від іспиту з виставленням оцінки "незадовільно" можуть стати:
"Про встановлені порушення екзаменатор повідомлятиме адміністрацію відповідного підрозділу", - зауважили у КНУ.
Водночас переривання зв'язку з незалежних від студента технічних причин - порушенням не вважається.
Для студентів і викладачів, які не будуть мати належних умов або технічних засобів для участі в іспитах, КНУ забезпечить можливість складати та приймати їх онлайн у приміщеннях навчальних корпусів.
Для цього можна буде скористатися:
"Які в межах наявних можливостей забезпечуватимуться опаленням, електроживленням і доступом до інтернету", - уточнили у пресслужбі університету.
Повідомляється, що користування такими приміщеннями здійснюватиметься за попереднім погодженням із відповідним факультетом або навчально-науковим інститутом.
"До 20 листопада підрозділи мають визначити перелік доступних локацій, порядок запису та довести цю інформацію до відома студентів і викладачів", - констатували у КНУ.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у вишах повторно перевірять навчання студентів 25+ років - їх кількість зросла у сім разів.
Крім того, ми пояснювали, коли студентів можуть мобілізувати (перелік підстав від ТЦК).
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