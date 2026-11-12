Зимову сесію в КНУ вирішили провести онлайн: дати, правила й вимоги до студентів

На які дати припадає зимова сесія у КНУ

В університеті розповіли, що формат зимової екзаменаційної сесії 2026/2027 навчального року було визначено відповідним наказом ректора (№1275-32 від 11 листопада 2026 року).

Вона проходитиме дистанційно:

з використанням інформаційно-комунікаційних технологій;

для здобувачів освіти всіх курсів і форм навчання.

Повідомляється, що семестровий контроль буде тривати:

з 23 листопада 2026 року;

до 15 грудня 2026 року.

Які види семестрового контролю будуть онлайн

За даними пресслужби КНУ, в онлайн-форматі будуть відбуватись усі види семестрового контролю:

заліки;

іспити;

захисти курсових робіт і проєктів.

Таке рішення ухвалили з урахуванням умов воєнного стану та необхідності забезпечити:

безпеку учасників освітнього процесу;

рівні можливості для здобувачів освіти;

об'єктивність оцінювання.

Основні вимоги до організації іспитів

Наказ ректора установлює єдині вимоги до організації всіх іспитів.

Зазначається, що їхні графіки затверджуватимуться до початку сесії.

А під час передекзаменаційних консультацій викладачі будуть повідомляти студентам:

порядок проведення іспитів;

критерії оцінювання;

платформи та засоби зв'язку;

правила академічної доброчесності;

результати поточного контролю;

інформацію про допуск до іспиту.

Обов'язкова складова кожного іспиту

Обов'язковою складовою кожного іспиту буде усна частина - у формі співбесіди (за програмою навчальної дисципліни).

"Якщо передбачено письмову роботу або тестування, співбесіду проводитимуть після їх виконання", - уточнили в КНУ.

Час на підготовку та виконання завдань

На підготовку до відповіді - під час усного іспиту - студенту надаватиметься не менше 30 хвилин.

Тим часом для виконання завдань у письмовій (або письмово-усній) формі - передбачено не більше трьох годин.

Загальна тривалість іспиту для академічної групи не повинна перевищувати шести годин.

Виконання письмових завдань онлайн

У КНУ розповіли, що письмові завдання можна буде виконувати:

або від руки;

або в електронній формі.

"Надсилаючи готові роботи екзаменатору електронною поштою чи завантажуючи на визначену навчальну платформу", - пояснили в університеті.

Вимоги до студентів під час іспиту

Під час іспиту студенти повинні перебувати на відеозв'язку з увімкненими:

камерою;

мікрофоном.

"Замість обов'язкової відеотрансляції з двох проєкцій передбачено транслювання поточного відеозображення студента з можливістю огляду технічних пристроїв, якими він користується", - уточнили в КНУ.

Контроль та оцінювання результатів

Перед початком оцінювання екзаменатор буде перевіряти особу студента за студентським квитком або іншим документом, що посвідчує особу.

За рішенням екзаменатора, іспит може записуватися на аудіо чи відео.

Про це його учасників мають попередити заздалегідь.

Оцінку будуть виставляти після усної співбесіди з урахуванням:

її результатів;

результатів письмової частини (якщо вона передбачена).

Непередбачувані обставини й технічні збої

Окремо було врегульовано порядок дій учасників сесії у разі технічних перебоїв.

Так, якщо іспит доведеться перервати через відключення електроенергії, втрату інтернет-з'єднання або інші незалежні від студента обставини, необхідно впродовж дня повідомити про це (будь-яким доступним способом):

або викладача;

або старосту;

або адміністрацію факультету чи інституту.

"За погодженням з адміністрацією підрозділу студент зможе продовжити складання іспиту в інший час, зокрема разом із наступною академічною групою", - пояснили у КНУ.

Наголошується, що таке продовження не вважатиметься перескладанням.

А технічні перебої - не можуть бути підставою для виставлення незадовільної оцінки.

Вимоги до академічної доброчесності

Обов'язковими за будь-яких обставин залишаються вимоги академічної доброчесності.

Підставою для усунення студента від іспиту з виставленням оцінки "незадовільно" можуть стати:

використання сторонніх джерел інформації;

допомога третіх осіб;

умисне вимкнення камери чи мікрофона.

"Про встановлені порушення екзаменатор повідомлятиме адміністрацію відповідного підрозділу", - зауважили у КНУ.

Водночас переривання зв'язку з незалежних від студента технічних причин - порушенням не вважається.

Умови й технічні засоби для іспитів

Для студентів і викладачів, які не будуть мати належних умов або технічних засобів для участі в іспитах, КНУ забезпечить можливість складати та приймати їх онлайн у приміщеннях навчальних корпусів.

Для цього можна буде скористатися:

аудиторіями;

приміщеннями кафедр;

укриттями;

пунктами незламності.

"Які в межах наявних можливостей забезпечуватимуться опаленням, електроживленням і доступом до інтернету", - уточнили у пресслужбі університету.

Повідомляється, що користування такими приміщеннями здійснюватиметься за попереднім погодженням із відповідним факультетом або навчально-науковим інститутом.

"До 20 листопада підрозділи мають визначити перелік доступних локацій, порядок запису та довести цю інформацію до відома студентів і викладачів", - констатували у КНУ.