Зимнюю сессию в КНУ решили провести онлайн: даты, правила и требования к студентам

На какие даты приходится зимняя сессия в КНУ

В университете рассказали, что формат зимней экзаменационной сессии 2026/2027 учебного года был определен соответствующим приказом ректора (№1275-32 от 11 ноября 2026 года).

Она будет проходить дистанционно:

с использованием информационно-коммуникационных технологий;

для соискателей образования всех курсов и форм обучения.

Сообщается, что семестровый контроль будет длиться:

с 23 ноября 2026 года;

по 15 декабря 2026 года.

Какие виды семестрового контроля будут онлайн

По данным пресс-службы КНУ, в онлайн-формате будут проходить все виды семестрового контроля:

зачеты;

экзамены;

защиты курсовых работ и проектов

Такое решение было принято с учетом условий военного положения и необходимости обеспечить:

безопасность участников образовательного процесса;

равные возможности для соискателей образования;

объективность оценивания.

Основные требования к организации экзаменов

Приказ ректора устанавливает единые требования к организации всех экзаменов.

Отмечается, что их графики будут утверждаться до начала сессии.

А во время предэкзаменационных консультаций преподаватели будут сообщать студентам:

порядок проведения экзаменов;

критерии оценивания;

платформы и средства связи;

правила академической добропорядочности;

результаты текущего контроля;

информацию о допуске к экзамену.

Обязательная составляющая каждого экзамена

Обязательной составляющей каждого экзамена будет устная часть - в форме собеседования (по программе учебной дисциплины).

"Если предусмотрена письменная работа или тестирование, собеседование будут проводить после их выполнения", - уточнили в КНУ.

Время на подготовку и выполнение заданий

На подготовку к ответу - во время устного экзамена - студенту будет предоставляться не менее 30 минут.

Между тем для выполнения заданий в письменной (или письменно-устной) форме предусмотрено не более трех часов.

Длительность экзамена для академической группы не должна превышать шести часов.

Выполнение письменных заданий онлайн

В КНУ рассказали, что письменные задания можно будет выполнять:

либо от руки;

либо в электронной форме.

"Отправляя готовые работы экзаменатору по электронной почте или загружая на определенную учебную платформу", - объяснили в университете.

Требования к студентам во время экзамена

Во время экзамена студенты должны находиться на видеосвязи с включенными:

камерой;

микрофоном.

"Вместо обязательной видеотрансляции с двух проекций предусмотрено транслирование текущего видеоизображения студента с возможностью осмотра технических устройств, которыми он пользуется", - уточнили в КНУ.

Контроль и оценивание результатов

Перед началом оценивания экзаменатор будет проверять личность студента по студенческому билету или другому документу, удостоверяющему личность.

По решению экзаменатора, экзамен может записываться на аудио или видео.

Об этом его участников должны предупредить заранее.

Оценку будут выставлять после устного собеседования с учетом:

его результатов;

результатов письменной части (если она предусмотрена).

Непредвиденные обстоятельства и технические сбои

Отдельно урегулирован порядок действий участников сессии в случае технических перебоев.

Так, если экзамен придется прервать из-за отключения электроэнергии, потери интернет-соединения или других независимых от студента обстоятельств, необходимо в течение дня сообщить об этом (любым доступным способом):

либо преподавателю;

либо старосте;

либо администрации факультета или института.

"По согласованию с администрацией подразделения студент сможет продолжить сдачу экзамена в другое время, в частности вместе со следующей академической группой", - объяснили в КНУ.

Подчеркивается, что такое продолжение не будет считаться пересдачей.

А технические перебои - не могут быть основанием для выставления неудовлетворительной оценки.

Требования к академической добропорядочности

Обязательными при любых обстоятельствах остаются требования академической добропорядочности.

Основанием для отстранения студента от экзамена с выставлением оценки "неудовлетворительно" могут стать:

использование сторонних источников информации;

помощь третьих лиц;

преднамеренное выключение камеры или микрофона.

"Об установленных нарушениях экзаменатор будет сообщать администрации соответствующего подразделения", - отметили в КНУ.

В то же время прерывание связи по независимым от студента техническим причинам - нарушением не считается.

Условия и технические средства для экзаменов

Для студентов и преподавателей, которые не будут иметь надлежащих условий или технических средств для участия в экзаменах, КНУ обеспечит возможность сдавать и принимать их онлайн в помещениях учебных корпусов.

Для этого можно будет воспользоваться:

аудиториями;

помещениями кафедр;

укрытиями;

пунктами несокрушимости.

"Которые в пределах имеющихся возможностей будут обеспечиваться отоплением, электропитанием и доступом к интернету", - уточнили в пресс-службе университета.

Сообщается, что использование таких помещений будет осуществляться по предварительному согласованию с соответствующим факультетом или учебно-научным институтом.

"До 20 ноября подразделения должны определить перечень доступных локаций, порядок записи и довести эту информацию до сведения студентов и преподавателей", - констатировали в КНУ.