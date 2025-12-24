"Зимову підтримку" можна витратити ще у кількох мережах: повний список магазинів

В Україні розширили перелік магазинів, де можна витратити кошти програми "Зимова підтримка" на продукти українського виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Дії" .

Онлайн-покупки також доступні на маркетплейсі MAUDAU.

Крім того, оплату продуктів дозволили в магазинах мереж Близенько, Auchan, SPAR, VARUS, Torba, Сім23, Сімі, а також у торговельних мережах групи Fozzy Group - Сільпо, Фора, THRASH! ТРАШ! та Fozzy.

Зокрема, розрахуватися карткою "Національний кешбек" тепер можна у мережах NOVUS, LIGA PRIM, а також онлайн - на ROZETKA.

Нагадаємо, сьогодні, 24 грудня, в Україні завершується прийом заявок на отримання одноразової допомоги 1 000 гривень у межах програми "Зимова підтримка". Подати заявку можна через застосунок "Дія" або у відділеннях "Укрпошти".

Станом на сьогодні можливістю подати заявку скористалися майже 18 млн українців: 17,6 млн заявок уже погоджені, а 13,9 млн громадян уже отримали виплату, зокрема й на дітей. Раніше РБК-Україна розповідало, як можна подати заявку.

Отримані 1 000 грн дозволено спрямувати на продукти харчування українського виробництва (крім підакцизних), ліки, книги, оплату комунальних і поштових послуг, благодійні внески.

Кошти на картці "Національний кешбек", оформлені через "Дію", можна використати до 30 червня 2026 року. Отримувачі виплат через "Укрпошту" зможуть витратити гроші до кінця лютого 2026 року.