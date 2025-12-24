ua en ru
Ср, 24 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Гроші

"Зимову підтримку" можна витратити ще у кількох мережах: повний список магазинів

Середа 24 грудня 2025 18:21
UA EN RU
"Зимову підтримку" можна витратити ще у кількох мережах: повний список магазинів Фото: В Україні розширили перелік магазинів, у яких можна витратити "зимову тисячу" (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Україні розширили перелік магазинів, де можна витратити кошти програми "Зимова підтримка" на продукти українського виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Дії".

Зокрема, розрахуватися карткою "Національний кешбек" тепер можна у мережах NOVUS, LIGA PRIM, а також онлайн - на ROZETKA.

Крім того, оплату продуктів дозволили в магазинах мереж Близенько, Auchan, SPAR, VARUS, Torba, Сім23, Сімі, а також у торговельних мережах групи Fozzy Group - Сільпо, Фора, THRASH! ТРАШ! та Fozzy.

Онлайн-покупки також доступні на маркетплейсі MAUDAU.

Нагадаємо, сьогодні, 24 грудня, в Україні завершується прийом заявок на отримання одноразової допомоги 1 000 гривень у межах програми "Зимова підтримка". Подати заявку можна через застосунок "Дія" або у відділеннях "Укрпошти".

Станом на сьогодні можливістю подати заявку скористалися майже 18 млн українців: 17,6 млн заявок уже погоджені, а 13,9 млн громадян уже отримали виплату, зокрема й на дітей. Раніше РБК-Україна розповідало, як можна подати заявку.

Отримані 1 000 грн дозволено спрямувати на продукти харчування українського виробництва (крім підакцизних), ліки, книги, оплату комунальних і поштових послуг, благодійні внески.

Кошти на картці "Національний кешбек", оформлені через "Дію", можна використати до 30 червня 2026 року. Отримувачі виплат через "Укрпошту" зможуть витратити гроші до кінця лютого 2026 року.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство соціальної політики Фінанси Виплати
Новини
РФ відхиляє і хоче переписати мирний план з 20 пунктів, - Bloomberg
РФ відхиляє і хоче переписати мирний план з 20 пунктів, - Bloomberg
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну