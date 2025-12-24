"Зимнюю поддержку" можно потратить еще в нескольких сетях: полный список магазинов

Фото: В Украине расширили перечень магазинов, в которых можно потратить "зимнюю тысячу" (Getty Images)

В Украине расширили перечень магазинов, где можно потратить средства программы "Зимняя поддержка" на продукты украинского производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Дії".

В частности, рассчитаться картой "Национальный кэшбек" теперь можно в сетях NOVUS, LIGA PRIM, а также онлайн - на ROZETKA. Кроме того, оплату продуктов разрешили в магазинах сетей Близенько, Auchan, SPAR, VARUS, Torba, Сім23, Сими, а также в торговых сетях группы Fozzy Group - Сильпо, Фора, THRASH! ТРАШ! и Fozzy. Онлайн-покупки также доступны на маркетплейсе MAUDAU.

