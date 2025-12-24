ua en ru
"Зимнюю поддержку" можно потратить еще в нескольких сетях: полный список магазинов

Среда 24 декабря 2025 18:21
UA EN RU
"Зимнюю поддержку" можно потратить еще в нескольких сетях: полный список магазинов Фото: В Украине расширили перечень магазинов, в которых можно потратить "зимнюю тысячу" (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине расширили перечень магазинов, где можно потратить средства программы "Зимняя поддержка" на продукты украинского производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Дії".

В частности, рассчитаться картой "Национальный кэшбек" теперь можно в сетях NOVUS, LIGA PRIM, а также онлайн - на ROZETKA.

Кроме того, оплату продуктов разрешили в магазинах сетей Близенько, Auchan, SPAR, VARUS, Torba, Сім23, Сими, а также в торговых сетях группы Fozzy Group - Сильпо, Фора, THRASH! ТРАШ! и Fozzy.

Онлайн-покупки также доступны на маркетплейсе MAUDAU.

Напомним, сегодня, 24 декабря, в Украине завершается прием заявок на получение единовременного пособия 1 000 гривен в рамках программы "Зимняя поддержка". Подать заявку можно через приложение "Дія" или в отделениях "Укрпочты".

На сегодня возможностью подать заявку воспользовались почти 18 млн украинцев: 17,6 млн заявок уже согласованы, а 13,9 млн граждан уже получили выплату, в том числе и на детей. Ранее РБК-Украина рассказывало, как можно подать заявку.

Полученные 1 000 грн разрешено направить на продукты питания украинского производства (кроме подакцизных), лекарства, книги, оплату коммунальных и почтовых услуг, благотворительные взносы.

Средства на карте "Национальный кэшбек", оформленные через "Дію", можно использовать до 30 июня 2026 года. Получатели выплат через "Укрпочту" смогут потратить деньги до конца февраля 2026 года.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

