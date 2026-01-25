Зимовий шторм накрив США: авіакомпанії скасували понад десяток тисяч рейсів

За прогнозами синоптиків, у неділю та наступного тижня дві третини країни на сході накриє сніг, мокрий сніг та крижаний дощ. На додачу буде мінусова температура.

Зі свого боку президент США Дональд Трамп назвав ці шторми "історичними", схваливши в суботу оголошення федерального надзвичайного стану у зв'язку зі стихійним лихом у Південній Кароліні, Вірджинії, Теннесі, Джорджії, Північній Кароліні, Меріленді, Арканзасі, Кентуккі, Луїзіані, Міссісіпі, Індіані та Західній Вірджинії.

"Ми продовжимо стежити за ситуацією і підтримувати зв'язок з усіма штатами, що знаходяться на шляху цього міста. Бережіть себе і залишайтеся в теплі", - написав він.

Згідно з даними сервісу відстеження рейсів FlightAware, авіакомпанії скасували понад 3700 рейсів у суботу, а кількість скасувань на неділю зросла до більш ніж 8200. ЗМІ зазначають, що це найбільша кількість скасувань за один день із початку пандемії COVID у березні 2020 року.

"До числа найбільш постраждалих аеропортів увійшли міжнародний аеропорт Даллас-Форт-Верт, міжнародний аеропорт Нешвілла і міжнародний аеропорт Шарлотти Дуглас", - ідеться в публікації CBS.

У Міністерстві внутрішньої безпеки повідомили, що надзвичайний стан у зв'язку з погодними умовами оголосили 17 штатів і округ Колумбія.

"У постраждалих штатах на півдні країни десятки тисяч людей залишилися без електрики. Наші ремонтні бригади працюють над тим, щоб якомога швидше відновити електропостачання", - заявила міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем пізно ввечері в суботу.

Однак кількість відключень електроенергії продовжувала зростати. За даними PowerOutage, у суботу станом на 18:30 за східним часом понад 130 000 споживачів у США залишилися без світла. Велика частина з них - у Техасі та Луїзіані.