Зимний шторм накрыл США: авиакомпании отменили более десятка тысяч рейсов

По прогнозам синоптиков, в воскресенье и на следующей неделе две трети страны на востоке накроет снег, мокрый снег, и ледяной дождь. В придачу будет минусовая температура.

В свою очередь президент США Дональд Трамп назвал эти штормы "историческими", одобрив в субботу объявление федерального чрезвычайного положения в связи со стихийным бедствием в Южной Каролине, Вирджинии, Теннеси, Джорджии, Северной Каролине, Мэриленде, Арканзасе, Кентукки, Луизиане, Миссисипи, Индиане и Западной Вирджинии.

"Мы продолжим следить за ситуацией и поддерживать связь со всеми штатами, находящимися на пути этого города. Берегите себя и оставайтесь в тепле", - написал он.

Согласно данным сервиса отслеживания рейсов FlightAware, авиакомпании отменили более 3700 рейсов в субботу, а число отмен на воскресенье выросло до более чем 8200. СМИ отмечают, что это наибольшее количество отмен за один день с начала пандемии COVID в марте 2020 года.

"В число наиболее пострадавших аэропортов вошли международный аэропорт Даллас-Форт-Уэрт, международный аэропорт Нэшвилла и международный аэропорт Шарлотты Дуглас", - говорится в публикации CBS.

В Министерстве внутренней безопасности сообщили, что чрезвычайное положение в связи с погодными условиями объявили 17 штатов и округ Колумбия.

"В пострадавших штатах на юге страны десятки тысяч людей остались без электричества. Наши ремонтные бригады работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение", " заявила министр внутренней безопасности Кристи Ноэм поздно вечером в субботу.

Однако число отключений электроэнергии продолжало расти. По данным PowerOutage, в субботу по состоянию на 18:30 по восточному времени более 130 000 потребителей в США остались без света. Большая часть из них - в Техасе и Луизиане.