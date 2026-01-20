ua en ru
Головна » Новини » Надзвичайні події

Масштабна ДТП у США: понад 100 автівок постраждали через сильний снігопад

США, Вівторок 20 січня 2026 04:30
Масштабна ДТП у США: понад 100 автівок постраждали через сильний снігопад Ілюстративне фото: машини в снігу (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Масштабна дорожня аварія сталась у понеділок, 19 січня, в штаті Мічиган: понад 100 транспортних засобів зіткнулися або з’їхали з автомагістралі через сильний снігопад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

За даними правоохоронців, є численні постраждалі, однак смертельних випадків не зафіксовано.

Через масове скупчення автомобілів поліція штату закрила обидва напрямки міжштатної автомагістралі.

На місці працювали рятувальні служби, щоб розчистити дорогу та евакуювати понад 30 вантажівок із напівпричепами.

Ця аварія стала наслідком потужного зимового шторму, який охопив великі райони країни. Національна метеорологічна служба оголосила попередження про небезпечні погодні умови, включно з дуже низькими температурами та зимовими бурями, у кількох штатах - від північної Міннесоти до Вісконсина, Індіани, Огайо, Пенсільванії та Нью-Йорка.

Сильний снігопад і слизькі дороги вже призвели до численних ДТП у регіоні, що ставить під загрозу безпеку водіїв та сповільнює рух на основних транспортних артеріях.

Метеорологи попереджають, що шторм продовжить рух на південний та східний схід країни, і закликають водіїв за можливості утриматися від поїздок.

Масова ДТП у Києві

Раніше РБК-Україна писало про складні погодні умови в Україні, що призвели до різкого зростання кількості дорожньо-транспортних пригод. Через сніг, ожеледицю та крижаний дощ аварії фіксують в кількох регіонах країни.

Так, уранці 7 січня в Києві сталася масштабна аварія за участі 13 автомобілів на вулиці Дніпроводській. Причиною ДТП, за попередніми даними, стала слизька дорога через ожеледицю.

Про те, як їздити в ожеледь: поради водіям, які реально працюють, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

