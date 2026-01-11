ua en ru
Зимовий гламур у горах: Христина Горняк у короткому пуховику та мунбутах

Неділя 11 січня 2026 16:50
UA EN RU
Зимовий гламур у горах: Христина Горняк у короткому пуховику та мунбутах Христина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)
Автор: Катерина Собкова

Колишня дружина телеведучого Володимира Остапчука, нотаріус і блогерка Христина Горняк продемонструвала стильний образ із коротким пуховиком, який підійде як для міста, так і для відпочинку в горах.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Який "лук" вибрала колишня Остапчука

Сяючий акцент: пуховик від Gasanova

Головним елементом образу став короткий пуховик бежевого відтінку від українського бренду Gasanova. Модель густо декорована дрібними кристалами, які відблискують на сонці та під вечірнім освітленням, створюючи ефект сяйва.

Пуховик не лише привабливо виглядає, а й забезпечує тепло та комфорт у зимову погоду.

Зимовий гламур у горах: Христина Горняк у короткому пуховику та мунбутахХристина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

Деталі аутфіту

Основа образу - обтислий білосніжний комбінезон, який підкреслює струнку фігуру. Така база дозволяє створювати гармонійний силует і водночас залишає свободу рухів для активного відпочинку на свіжому повітрі.

Взуття також відіграє важливу роль у формуванні образу. Христина вибрала трендові мунбути з принтом, що ідеально поєднується з бежевим пуховиком та білим комбінезоном. Така комбінація забезпечує стійкість на снігу та підкреслює стильний характер образу.

Аксесуари завершують лук: в’язана шапка-біні пісочного кольору та стильні сонцезахисні окуляри - усе це створює відчуття гармонії, комфорту та завершеності образу.

Зимовий гламур у горах: Христина Горняк у короткому пуховику та мунбутахКолишня Остапчука показала модний лук (фото: instagram.com/kristygor)

Атмосфера та стиль

Її образ є чудовим прикладом стилю aprеs-ski - поєднання активного зимового відпочинку та елегантного гламурного образу.

Функціональність тут зустрічається з модними деталями, а текстури та відтінки створюють ефектний, але гармонійний "лук", який легко повторити для прогулянок у горах.

Такий стильний підхід до відпочинку не лише підкреслює індивідуальність, а й задає тренди зимової моди на гірськолижних курортах.

Горняк показала, що стильний образ можна створити навіть у складних погодних умовах, поєднуючи практичність, комфорт та ефектний дизайн.

Зимовий гламур у горах: Христина Горняк у короткому пуховику та мунбутахГорняк показала образ для відпочинку (фото: instagram.com/kristygor)

Вас також може зацікавити

