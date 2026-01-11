Зимний гламур в горах: Кристина Горняк в коротком пуховике и мунбутах

Бывшая жена телеведущего Владимира Остапчука, нотариус и блогер Кристина Горняк продемонстрировала стильный образ с коротким пуховиком, который подойдет как для города, так и для отдыха в горах.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Какой "лук" выбрала бывшая Остапчука

Сияющий акцент: пуховик от Gasanova

Главным элементом образа стал короткий пуховик бежевого оттенка от украинского бренда Gasanova. Модель густо декорирована мелкими кристаллами, которые отблескивают на солнце и под вечерним освещением, создавая эффект сияния.

Пуховик не только привлекательно выглядит, но и обеспечивает тепло и комфорт в зимнюю погоду.

Кристина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

Детали аутфита

Основа образа - облегающий белоснежный комбинезон, который подчеркивает стройную фигуру. Такая база позволяет создавать гармоничный силуэт и одновременно оставляет свободу движений для активного отдыха на свежем воздухе.

Обувь также играет важную роль в формировании образа. Кристина выбрала трендовые мунбуты с принтом, который идеально сочетается с бежевым пуховиком и белым комбинезоном. Такая комбинация обеспечивает устойчивость на снегу и подчеркивает стильный характер образа.

Аксессуары завершают лук: вязаная шапка-бини песочного цвета и стильные солнцезащитные очки - все это создает ощущение гармонии, комфорта и завершенности образа.

Бывшая Остапчука показала модный лук (фото: instagram.com/kristygor)

Атмосфера и стиль

Ее образ является прекрасным примером стиля aprеs-ski - сочетание активного зимнего отдыха и элегантного гламурного образа.

Функциональность здесь встречается с модными деталями, а текстуры и оттенки создают эффектный, но гармоничный "лук", который легко повторить для прогулок в горах.

Такой стильный подход к отдыху не только подчеркивает индивидуальность, но и задает тренды зимней моды на горнолыжных курортах.

Горняк показала, что стильный образ можно создать даже в сложных погодных условиях, сочетая практичность, комфорт и эффектный дизайн.

Горняк показала образ для отдыха (фото: instagram.com/kristygor)