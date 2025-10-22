Зимові тарифи на світло. Кабмін затвердив вартість електроенергії для українців

Вартість електроенергії для українців цієї зими залишиться незмінною. Найменше платитимуть ті родини, які споживають менше ніж 2000 кВт⋅год на місяць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Юлії Свириденко.
"Уряд продовжив дію ПСО на електроенергію до 30 квітня 2026 року. Це означає, що під час опалювального сезону громадяни й надалі платитимуть 4,32 грн за кВт⋅год", - повідомила вона.
Прем'єр додала, що для споживачів з електроопаленням буде збережено пільгову ціну. За умови споживання менше ніж 2 000 кВт⋅год на місяць ціна становитиме 2,64 грн за кВт⋅год. При перевищенні цього ліміту ціна зросте до 4,32 грн за кВт⋅год.
"Це частина комплексної програми підтримки українців узимку. Зменшуємо фінансовий тиск на родини протягом опалювального сезону", - наголосила Свириденко.
Наразі в Україні діє положення про покладення спеціальних обов’язків (ПСО). Воно передбачає покладення державою спеціальних обов'язків на окремих учасників ринку.
Це робиться для захисту українців від стрімкого підвищення цін на світло та підтримки виробників електроенергії з відновлюваних джерел.
В Україні виконання спеціальних обов’язків реалізується за товарною моделлю. Зокрема, підтримка надається шляхом продажу електроенергії за фіксованими цінами.
Нагадаємо, опалювальний сезон для багатьох українців може стартувати пізніше через важку ситуацію в енергетиці. Експерти пояснили РБК-Україна, чому варто максимально відкласти його початок.
Опалення для столичних житлових будинків можуть запустити у листопаді. Опалювальний сезон для побутових споживачів дозволяє не починати відносно тепла погода у цьому місяці.
Голова "Укренерго" Віталій Зайченко нещодавно заявив, що високовольтна мережа компанії повністю готова до передачі зимових обсягів електроенергії. За його словами, якби не ворожі удари по інфраструктурі, жодних труднощів під час опалювального сезону не очікувалось би.
Заступник міністра енергетики Микола Колісник під час конференції "Енергія, яка тримає Україну", яку 20 жовтня провело РБК-Україна, зазначив, що Україна додатково імпортує газ для заміщення об'єму втраченого в результаті обстрілів видобутку.