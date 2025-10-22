Зимние тарифы на свет. Кабмин утвердил стоимость электроэнергии для украинцев

"Правительство продлило действие ПСО на электроэнергию до 30 апреля 2026 года. Это означает, что во время отопительного сезона граждане и в дальнейшем будут платить 4,32 грн за кВт⋅ч", - сообщила она.

Премьер добавила, что для потребителей с электроотоплением будет сохранена льготная цена. При условии потребления менее 2 000 кВт⋅ч в месяц цена составит 2,64 грн за кВт⋅ч. При превышении этого лимита цена вырастет до 4,32 грн за кВт⋅ч.

"Это часть комплексной программы поддержки украинцев зимой. Уменьшаем финансовое давление на семьи в течение отопительного сезона", - отметила Свириденко.

Механизм ПСО в Украине

Сейчас в Украине действует положение о возложении специальных обязанностей (ПСО). Оно предусматривает возложение государством специальных обязанностей на отдельных участников рынка.

Это делается для защиты украинцев от стремительного повышения цен на свет и поддержки производителей электроэнергии из возобновляемых источников.

В Украине выполнение специальных обязанностей реализуется по товарной модели. В частности, поддержка предоставляется путем продажи электроэнергии по фиксированным ценам.