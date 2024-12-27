Зимові канікули в Україні: коли школярам доведеться повернутися до занять

Через складну енергетичну ситуацію та можливі ризики блекаутів, навчальні заклади мають право самостійно визначати форму навчання (очну, дистанційну або змішану) та тривалість канікул. Багато шкіл скоротили осінні канікули, щоб мати змогу продовжити зимовий відпочинок.

Також важливу роль у плануванні відіграє система опалення. У школах з автономним опаленням графік може відрізнятися.

Школярі повернуться до занять залежно від обраного графіка, але більшість учнів почнуть навчання після канікул у період з 8 до 15 січня 2025 року.

Графік канікул у регіонах України