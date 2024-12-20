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В Україні планують ввести правила для комунікації батьків з учителями

П'ятниця 20 грудня 2024 14:40
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В Україні планують ввести правила для комунікації батьків з учителями Фото: Комунікація батьків і вчителів (Getty Images)
Автор: Катерина Творожнікова

В Україні хочуть змінити правила взаємодії батьків зі шкільними вчителями. Оскільки їхня комунікація часто буває некоректною.

Про це розповіла освітній омбудсмен Надія Лещик, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Освіторія".

Батьки - одна із головних партнерських сторін у школі. Вони можуть надавати вчителям зворотний зв'язок і допомагати створювати сприятливе навчальне середовище. Проте існують випадки некоректного спілкування батьків з учителями.

"Учителі розповідають, що батьки часто телефонують їм у вихідний день, ще й у пізню годину. Є випадки, коли батьки приходять до школи та влаштовують скандали", - зазначила Лещик.

У зв’язку з цим, Служба освітнього омбудсмена хоче створити алгоритми для ефективної ненасильницької комунікації між учителями та батьками.

Нагадаємо, в Україні хочуть збільшити штрафи за булінг. Наразі вони є незначними й часто не виконують виховної функції. Отож омбудсмен Надія Лещик пропонує збільшити їх до 10 000 гривень. Така сума змусить серйозно замислитись і стане пересторогою для учасників освітнього процесу.

Читайте також, Міністерство освіти і науки України впровадило нову систему оцінювання. Вона дозволить учням виправляти оцінки через виконання додаткових завдань або виправляючи помилки.

Однак нова система вже викликала хвилю критики у батьків та вчителів. Зокрема, педагоги скаржаться на зростання обсягу роботи, пов'язаного із заповненням численних оцінок і графіків.

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