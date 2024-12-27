Зимние каникулы в Украине: когда школьникам придется вернуться к занятиям

Напомним, Служба образовательного омбудсмена Украины планирует внедрить новые алгоритмы для налаживания ненасильственной коммуникации между родителями и учителями. Это решение приняли из-за частых случаев некорректного взаимодействия. Изменения должны способствовать созданию эффективного партнерства между школой и родителями, чтобы обеспечить комфортную учебную среду для детей. РБК-Украина рассказывало, как планируют реализовать эту инициативу.

Также мы писали, что Министерство образования и науки Украины ввело новую систему оценивания, которая базируется на группах результатов. Этот подход позволяет точнее отражать успеваемость учеников и адаптировать оценки с учетом их индивидуальных достижений.

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