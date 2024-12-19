Нова система оцінювання у школах: що змінилося та чому її критикують

Міністерство освіти і науки України впровадило нову систему оцінювання, яка передбачає оцінювання за групами результатів. Така схема дозволяє точніше відображати успіхи учнів, а також коригувати їхні оцінки залежно від індивідуальних досягнень.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Міністерство освіти і науки України (МОН).

Згідно з нововведенням, кожен предмет розподіляється на кілька груп результатів, оцінки за які фіксуються окремо. В кінці семестру додається загальна оцінка, яка об’єднує усі результати. Наприклад, з історії України вчитель має виставляти чотири оцінки: три за групи результатів і одну загальну.

Система також дозволяє учням виправляти оцінки через виконання додаткових завдання або виправляючи помилки. Якщо учень, наприклад, у певній групі має нижчу оцінку, він може її покращити, виконавши завдання саме з цієї групи.

Однак нова модель вже викликала хвилю критики. Батьки вважають її надто складною, заявляючи, що множинні оцінки в журналах створюють плутанину та не покращують якість освіти.

Вчителі скаржаться на зростання обсягу роботи, пов'язаного із заповненням численних оцінок і графіків. Багато педагогів вважають, що така система лише ускладнює навчальний процес, не даючи реальних переваг.

Детальні моделі формування та фіксації оцінок доступні на сайті Міністерства освіти. Тим часом батьки та педагоги закликають переглянути систему, щоб зробити її більш зрозумілою та ефективною.