Зимові канікули в українських школах у 2026-2027 навчальному році переважно розпочнуться наприкінці грудня і триватимуть до першої декади січня. Водночас у деяких містах учні відпочиватимуть довше.
РБК-Україна зібрало інформацію про те, коли школярі підуть на зимові канікули в різних регіонах країни.
Відповідно до постанови Кабінету міністрів України №847 від 1 липня 2026 року, навчальний рік розпочався 1 вересня 2026 року і триватиме до 30 червня 2027 року.
За рекомендованою структурою навчального року, перший семестр завершиться 23 грудня, а після зимових канікул навчання відновиться 11 січня. Другий семестр триватиме до 28 травня 2027 року.
Загальний рекомендований графік канікул такий:
У різних регіонах дати зимового відпочинку відрізняються. Зокрема, частина шкіл перенесла осінні канікули на грудень, тому учні матимуть довший зимовий відпочинок.
Орієнтовні терміни канікул у містах України:
Найраніше зимові канікули розпочнуться у школах Тернополя - 14 грудня. У Тернопільській міськраді пояснюють, що такий графік пов'язаний із тим, що протягом першого семестру учні навчалися по суботах.
У Хмельницькій області в 158 школах осінні канікули перенесли на грудень, тому зимовий відпочинок буде довшим. В Одеській області у 270 школах учні також матимуть три тижні зимових канікул замість звичних двох, оскільки восени не відпочивали.
Найдовший період зимового відпочинку серед наведених міст запланували у Полтаві - з 24 грудня до 24 січня.
Водночас остаточні дати канікул визначає кожен заклад освіти самостійно. Тому графік може відрізнятися залежно від школи, організації навчального процесу та безпекової ситуації.
Під час підготовки матеріалу були використані такі джерела: постанова Кабінету міністрів України №847 від 1 липня 2026 року, повідомлення Київської міської державної адміністрації, управління освіти Миколаївської міської ради, офіційні сайти закладів освіти у Львові, Хмельницькому, Сумах, Полтаві, Чернівцях, Ужгороді, Херсоні, Чернігові, Кропивницькому, Краматорську, Лисичанську, а також опубліковані графіки навчального року закладів освіти Одеси, Рівного та Вінницької області, а також повідомлення "Суспільного".
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Держпродспоживслужба визначила перелік продуктів, які дозволено та заборонено продавати у шкільних буфетах. Зокрема, дітям не можна пропонувати чипси, солодкі газовані й енергетичні напої та снеки з надмірним вмістом цукру й солі.
Також служба перевірила майже 8 тисяч шкіл і виявила, що у 52% закладів є процеси, які потребують покращення. Найчастіше зауваження стосувалися гігієни, зберігання продуктів і дотримання процедур НАССР.