Зимние каникулы в украинских школах в 2026-2027 учебном году в основном начнутся в конце декабря и продлятся до первой декады января. В то же время в некоторых городах ученики будут отдыхать дольше.
РБК-Украина собрало информацию о том, когда школьники уйдут на зимние каникулы в разных регионах страны.
Согласно постановлению Кабинета министров Украины №847 от 1 июля 2026 года, учебный год начался 1 сентября 2026 года и продлится до 30 июня 2027 года.
По рекомендованной структуре учебного года первый семестр завершится 23 декабря, а после зимних каникул обучение возобновится 11 января. Второй семестр продлится до 28 мая 2027 года.
Общий рекомендуемый график каникул таков:
В разных регионах даты зимнего отдыха разнятся. В частности, часть школ перенесла осенние каникулы на декабрь, поэтому у учеников будет длинный зимний отдых.
Ориентировочные сроки каникул в городах Украины:
Раньше других зимние каникулы начнутся в школах Тернополя - 14 декабря. В Тернопольском горсовете объясняют, что такой график связан с тем, что в течение первого семестра школьники учились по субботам.
В Хмельницкой области в 158 школах осенние каникулы перенесли на декабрь, поэтому зимний отдых будет длиннее. В Одесской области в 270 школах ученики также будут иметь три недели зимних каникул вместо привычных двух, поскольку осенью не отдыхали.
Самый длинный период зимнего отдыха среди приведенных городов запланирован в Полтаве - с 24 декабря по 24 января.
В то же время окончательные даты каникул определяет каждое учебное заведение самостоятельно. Поэтому график может отличаться в зависимости от школы, организации учебного процесса и ситуации с безопасностью.
При подготовке материала были использованы следующие источники: постановление Кабинета министров Украины №847 от 1 июля 2026 года, сообщения Киевской городской государственной администрации, управление образования Николаевского городского совета, официальные сайты учебных заведений во Львове, Хмельницком, Сумах, Полтаве, Черновцах, Ужгороде, Херсоне, Чернигове, Кропивницком, Краматорске, Лисичанске, а также опубликованные графики учебного года учреждений образования Одессы, Ровно и Винницкой области, а также сообщения "Суспільного".
Ранее РБК-Украина сообщало, что Госпродпотребслужба определила перечень продуктов, которые разрешено и запрещено продавать в школьных буфетах. В частности, детям нельзя предлагать чипсы, сладкие газированные и энергетические напитки и снеки с избыточным содержанием сахара и соли.
Также служба проверила почти 8 тысяч школ и обнаружила, что у 52% заведений есть процессы, нуждающиеся в улучшении. Чаще замечания касались гигиены, хранения продуктов и соблюдения процедур НАССР.