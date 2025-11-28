Зимові канікули 2025: коли школярі підуть відпочивати

Постанова Кабміну №1003 встановлює, що 2025-2026 навчальний рік триває з 1 вересня 2025 року до 30 червня 2026 року, ця дата є лише граничною - школи можуть самостійно вирішувати, коли завершувати навчальний рік і коли оголошувати канікули.

У МОН наголошують, що рішення про структуру навчального року, тривалість занять і періоди канікул ухвалюють педагогічні ради шкіл. Вони враховують:

навчальне навантаження;

безпекову ситуацію в регіоні;

стан і потреби учнів;

готовність учителів;

можливі епідеміологічні ризики.

Закон вимагає лише одного: загальна тривалість канікул упродовж навчального року має бути не меншою за 30 календарних днів.

Орієнтовні зимові канікули в Україні

Кабмін рекомендує проводити зимові канікули з 27 грудня 2025 року по 11 січня 2026 року, але це не обов’язкові дати - школи мають право коригувати графік.

У деяких регіонах уже є попередні рішення.

За даними Департаменту освіти КМДА, у Києві зимові канікули триватимуть з 25 грудня 2025 року до 11 січня 2026 року. Навчальний рік пропонують завершити 30 травня, а червень - присвятити компенсаторним заняттям та екскурсіям.

В Івано-Франківську канікули плануються з 22 грудня 2025 року до 11 січня 2026 року.

У Рівному школи відпочиватимуть з 20 грудня 2025 року по 4 січня 2026 року.

У Чернівцях школам дозволили самостійно вирішувати, чи проводити осінні канікули або подовжити зимові. Більшість закладів планують зимові канікули з 24 грудня 2025 року до 6 січня 2026 року.

У Луцьку зимові канікули планують провести з 25 грудня 2025 року до 7 січня 2026 року.

Чому дати відрізняються

У період дії воєнного стану в Україні школи мають більше автономії. Графіки можуть змінювати:

через повітряні тривоги та загрози;

через відключення електроенергії;

через велику кількість хворих учнів або педагогів.

Деякі школи перенесли або скоротили осінні канікули, щоб продовжити зимові.