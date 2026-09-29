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Зимова підтримка 19 400 гривень: коли дедлайн подачі і хто ще встигне отримати допомогу

15:25 29.09.2026 Вт
2 хв
aimg Василина Копитко
Зимова підтримка 19 400 гривень: коли дедлайн подачі і хто ще встигне отримати допомогу Як отримати виплату на зиму (колаж РБК-Україна)
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Жителі визначених громад можуть отримати одноразову виплату 19 400 гривень на зимовий період. Подати заяву на допомогу потрібно до 30 жовтня 2026 року, а спосіб звернення залежить від відстані громади до лінії фронту.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Мінсоцполітики у Facebook.

Хто може отримати 19 400 грн

Території розподілили на два переліки залежно від відстані до лінії фронту. Від цього також залежить, куди потрібно звертатися із заявою.

Якщо громада розташована за 0-20 км від лінії фронту, заяву можна подати:

  • у сервісному центрі Пенсійного фонду України;
  • у ЦНАП;
  • у виконавчому органі місцевої ради або військовій адміністрації населеного пункту, якщо її утворено, чи визначеному нею органі.

Для громад, які розташовані за 20-50 км від лінії фронту, заяву потрібно подавати до виконавчого органу відповідної місцевої ради або військової адміністрації населеного пункту, якщо її утворено, чи визначеного нею органу.

Як не пропустити дедлайн

Перед подачею заяви варто перевірити, до якого саме переліку входить ваша громада. Це визначить, до якої установи потрібно звернутися.

Консультацію також можна отримати в Контакт-центрі Пенсійного фонду України за номером 0 800 503 753. Під час дзвінка потрібно обрати кнопку "8" - фахівець уточнить регіон проживання, право на виплату та підкаже, куди подавати заяву.

Подавати кілька заяв до різних установ не потрібно. Одне домогосподарство може отримати одну виплату.

Коли закінчується прийом заяв

Кінцевий термін подачі заяви на "Зимову підтримку" - 30 жовтня 2026 року.

Тому жителям визначених громад варто заздалегідь перевірити свій населений пункт у відповідному переліку та звернутися до установи, яка приймає заяви.

Читайте також про те, що сім’ї з дітьми, які постраждали від війни в Україні, можуть отримати допомогу від ЮНІСЕФ. На суму виплат впливають програми та обставини, за яких родина потребує підтримки.

Раніше ми писали про те, що з 22 жовтня 2026 року для пенсіонерів-ВПО скасують додаткові вимоги та процедури під час призначення, виплати чи перерахунку пенсії.

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