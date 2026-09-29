Зимняя поддержка 19 400 гривен: когда дедлайн подачи и кто еще успеет получить помощь

Жители определенных громад могут получить одноразовую выплату 19 400 гривен в зимний период. Подать заявление на помощь нужно до 30 октября 2026, а способ обращения зависит от расстояния громады до линии фронта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщения Минсоцполитики в Facebook .

Кто может получить 19 400 грн

Территории были разделены на два перечня в зависимости от расстояния до линии фронта. От этого также зависит, куда следует обращаться с заявлением.

Если громада находится в 0-20 км от линии фронта, заявление можно подать:

в сервисном центре Пенсионного фонда;

в ЦНАП;

в исполнительном органе местного совета или военной администрации населенного пункта, если он образован, или определенном им органе.

Для громад, которые расположены в 20-50 км от линии фронта, заявление нужно подавать в исполнительный орган соответствующего местного совета или военной администрации населенного пункта, если оно образовано, или определенного им органа.

Как не пропустить дедлайн

Перед подачей заявления следует проверить, в какой именно перечень входит ваша громада. Это определит, в какое учреждение следует обратиться.

Консультацию можно получить в Контакт-центре Пенсионного фонда Украины по номеру 0 800 503 753. Во время звонка нужно выбрать кнопку "8" - специалист уточнит регион проживания, право на выплату и подскажет, куда подавать заявление.

Подавать несколько заявлений в разные учреждения не нужно. Одно домохозяйство может получить одну выплату.

Когда заканчивается прием заявлений

Конечный срок подачи заявления на "Зимнюю поддержку" - 30 октября 2026 года.

Поэтому жителям определенных громад следует заранее проверить свой населенный пункт в соответствующем перечне и обратиться в учреждение, принимающее заявления.