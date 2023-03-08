Зимова Олімпіада-2026 отримала фаворита на роль талісмана

За результатами народного голосування два горностаї обрані на роль маскота зимових Олімпійських ігор 2026 року. Їх приймуть італійські Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Inside the Games .

Ссавці з родини куницевих, що живуть в Альпах, стали переможцем голосування за талісмана прийдешньої Білої Олімпіади. Тепер народний вибір повинні підтвердити організатори змагань.

Горностаї набрали 53% голосів респондентів, випередивши квітку едельвейс. Для відбору надійшли 1600 заявок із різних куточків Італії. Місцеві школярі та студенти отримали шанс використати свою уяву та творчі таланти, щоб показати двох персонажів для презентації Ігор-2026.

Дизайн маскота-переможця придумали студенти інституту з Катанздаро на півдні Апеннін. Один із горностаїв має білу шубку, а інший – буру. "Горностаям доведеться здолати перешкоди, спробувавши всі представлені на зимових Іграх дисципліни, щоб у 2026 році дістатися до схилів і катків активними помічниками спортсменів", – заявили дизайнери.

Раніше Франція пообіцяла виділити 1 млн євро для підготовки українських спортсменів до Ігор-2024. Транш анонсувала міністр спорту республіки Амелі Удеа-Кастера. Кошти підуть на тренування олімпійців і паралімпійців України.