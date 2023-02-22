Санкції та двері до діалогу: МОК випустив суперечливу заяву до річниці вторгнення РФ

МОК висловив співчуття українцям за біль і страждання війни, що веде Росія за підтримки Білорусі. Її продовження тамтешні функціонери вважають грубим порушенням олімпійського перемир'я та Олімпійської хартії.

"З цієї причини МОК ввів безпрецедентні санкції проти російських і білоруських держав і урядів, які несуть відповідальність за цю війну: жодних міжнародних спортивних заходів у Росії та Білорусі; відсутність прапора, гімну чи інших національних символів; і жодних урядових чи державних службовців, акредитованих на будь-які міжнародні спортивні заходи", – йдеться в заяві.

У МОК нагадали, що обмеження були запроваджені ще торік у лютому. Згодом санкції були посилені, підтверджені грудневим Олімпійським самітом і залишаються чинними. Водночас у Лозанні натякнули на ймовірне повернення спортсменів, які "поважають Олімпійську хартію". Їхня участь разом із українцями нібито стане кроком до діалогу та майбутнього миру.

"Олімпійські ігри можуть стати прикладом для світу, де всі поважають однакові правила та один одного. Вони можуть надихнути нас вирішувати проблеми, збудувати мости, що веде до кращого розуміння між людьми. Вони можуть відкрити двері для діалогу та розбудови миру так, як це не робить відчуження та розкол", – заявили в МОК.

Визнавши, що більшість національних олімпійських комітетів підтримують запроваджені проти Білорусі та РФ спортивні санкції, функціонери ще раз наголосили на миротворчій та об'єднавчій місії руху. "Дайте миру шанс", – закликали в МОК світових лідерів.