ua ru
Пн, 27 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Франція виділить кошти на підготовку українців до Олімпіади-2024: відома сума

Новость на русском →
Париж, Понеділок 27 лютого 2023 17:52
Франція виділить кошти на підготовку українців до Олімпіади-2024: відома сума Фото: Паралімпійська збірна України на Іграх-2020 (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Механізм ефективної підтримки українських атлетів перед Олімпійськими іграми в Парижі напрацьовує міністерство спорту Франції.

Про це заявила міністерка спорту Амелі Удеа-Кастера, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Inside the Games.

Франція збирається виділити 1 млн євро для підготовки українських спортсменів до Ігор-2024. Кошти підуть на тренування олімпійців і паралімпійців України.

"Ми хочемо, щоб Україна виступила якомога краще. Щоб ця допомога була максимально ефективною, ми визначимо найкращий спосіб", – заявила чиновниця.

Окрім того, Удеа-Кастера прокоментувала повернення Росії у міжнародний спорт. За її словами, наразі приїзд білоруських і російських спортсменів на Олімпійські ігри за межами порядку денного. Зокрема, і в статусі нейтральних атлетів.

"На цьому етапі участь російських спортсменів навіть під нейтральним стягом ми не розглядаємо. Це поставить цілу низку важливих для нас питань, які сьогодні викликають скептицизм", – резюмувала міністерка.

Раніше група країн на чолі з Польщею ухвалила декларацію зі закликом до МОК щодо повернення атлетів із РФ і Білорусі в міжнародний спорт. Коаліція функціонерів впевнена, що російський режим і тамтешня пропаганда використають спортсменів для легалізації воєнних злочинів.

До слова, раніше МОК оприлюднив суперечливу заяву напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НОК Украины
NEWS
Війська РФ вночі атакували Україну 14 "Шахедами", більшість збили, - Генштаб
Війська РФ вночі атакували Україну 14 "Шахедами", більшість збили, - Генштаб
DAILY
Чи змінить Росія тактику обстрілів і що їй заважає застосувати "сирійський сценарій"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чи змінить Росія тактику обстрілів і що їй заважає застосувати "сирійський сценарій"