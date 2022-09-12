Зимние риски. Устоит ли энергетика Украины под обстрелами россиян

Нет сомнений, что будущая зима в Украине станет самой сложной за многие десятилетия. Кроме военной угрозы, обострится и ситуация в энергетике. Разрушение критической инфраструктуры может стать местью россиян за неудачи на фронте. И это наглядно подтверждает текущая ситуация, хотя до отопительного сезона осталось около месяца.

11 сентября российские войска нанесли серьезные ракетные удары по энергетическим объектам. В ночь на воскресенье в результате обстрелов полностью прекратилась генерация электроэнергии на Запорожской АЭС – последний работающий энергоблок №6 был переведен в холодное состояние. Однако к вечеру внешнее питание станции для охлаждения реакторов удалось восстановить.

Ближе к ночи были атакованы другие объекты. Из-за российских обстрелов из строя вывели крупнейшую харьковскую ТЭЦ-5. По информации Минэнерго, были обстреляны также Змиевская ТЭС и три подстанции высокого напряжения. Кроме того, обесточены 40 подстанций различного напряжения, отключены две воздушные линии 750 кВ и 5 воздушных линий 330 кВ. На какое-то время обесточенными остались территории в Харьковской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях.

В Украине действия россиян расценили как месть за контрнаступление украинских войск, которое продолжается уже несколько дней. По состоянию на 12 сентября уже освобождена почти вся Харьковская область.

"Российские террористы остаются террористами и бьют по критической инфраструктуре. Никаких военных объектов, только цель оставить людей без света и тепла", – заявил президент Украины Владимир Зеленский.

К утру 12 сентября электроснабжение в пострадавших районах было восстановлено почти полностью. Однако опасность новых повреждений системы энергоснабжения остается достаточно большой. Но пока единственное, что можно делать в такой ситуации, так это оперативно проводить ремонтные и восстановительные работы.

"Что мы можем (и делаем) для противостояния последствиям таких атак - это ускорение реагирования, отработка механизмов резервного питания, обеспечение материалами для этого и организация взаимопомощи всех компаний энергосектора для максимальной эффективности и скорости работы", – заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Именно обеспечение автономного снабжения топливом и энергией населенных пунктов сейчас станет главной проблемой, считает директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

"Децентрализация, разукрупнение, отсутствие больших баз хранения топлива, недостаток резервных линий и энергоснабжения. Это, то о чем постоянно говорилось на экспертном уровне и в СМИ. Но у нас по-прежнему все сводится к миллиардам кубометров газа и миллионам тонн угля, которые надо накопить в хранилищах и на складах", – отметил Рябцев.

Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко считает, что риски поражения энергетической инфраструктуры российскими ракетами будут повышаться с приближением зимы, и будут прямо пропорциональными деоккупации украинских территорий. "Чем ближе поражение врага, тем больше он будет мстить от отчаяния", – уверен Омельченко.

Основная нагрузка за восстановление энергетической инфраструктуры, отметил он, ляжет на компанию "Укрэнерго", которая отвечает за восстановление магистральных линии передач и на местные власти, - системы теплообеспечения (котельные, теплотрассы).

"Очень важно, чтобы снизить риски в период прохождения осенне-зимнего периода, укрепить ПВО для защиты, прежде всего ТЭС и ТЭЦ", – считает Владимир Омельченко.

Запасов газа и угля будет меньше, чем планировали

Запасов основного топлива на зиму будет не столько, сколько запланировало правительство. Источники РБК-Украина, знакомые с процессом подготовки к зиме, говорят, что угля удастся накопить не 2,6 млн тонн, а чуть больше 2 млн тонн. Однако этого тоже должно хватить, даже с учетом потери мощностей ЗАЭС, которая уже практически не производит электроэнергию для энергосистемы.

С газом ситуация несколько хуже. "Уже все согласились, что не удастся накопить даже 15 млрд кубометров газа, не говоря о 19 млрд, как поставило задачу правительство. Будет около 14 с половиной", – сказал собеседник во власти.

По словам главы НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко, к 1 ноября может быть накоплено 14,4-15 млрд кубометров. Но из этого объема 4,7 млрд кубометров – это технологический газ, который не может быть использован. Остальной газ – собственность НАК, Оператора ГТС и украинских добывающих компаний.

Этого объема должно хватить при условии не очень холодной зимы, сохранения текущей добычи газа в Украине и наличия хоть какого-то транзита, сообщил источник издания в правительстве.

"Сокращение добычи и прекращения транзита – это те форс-мажоры, которые могут возникнуть", – отметил собеседник.

Газовые форс-мажоры

Падение добычи может иметь место из-за захвата врагом территории, где расположены месторождения. Либо же если они будут разрушены, а также – из-за физического сокращения добычи.

Дело в том, что сейчас добыча газа не выгодна, поскольку рента платится исходя из цены газа в Европе, которая существенно выросла. Газ частной добычи после уплаті ренты закачивается в хранилища, но не выкупается "Нафтогазом", поэтому не может быть использован для обеспечения населения, поскольку такие действия будут оспорены в суде собственниками газа. Подобная ситуация с отбором газа без оплаты уже возникала в отношениях с "Укрнафтой" в 2007-2011 годах и до сих пор проблема не разрешилась.

Из-за недостатка средств летом некоторые частные компании даже сократили добычу. По словам Юрия Витренко, частная добыча газа уже уменьшился на 11%, госкомпаниями – на 2%. Но сейчас вопрос постепенно решается – согласован новый механизм для уплаты ренты, который учитывает стоимость газа внутри Украины и его в скором времени должна одобрить Верховная рада. Затем будет определена цена выкупа газа "Нафтогазом". А значит уровень добычи должен сохраниться. Тогда как по поводу потери территорий гарантий дать не может никто.

Несмотря на то, что транзит газа практически прекращен на неопределенное время по "Северному потоку", поставки через Украину еще идут – по 40 с лишним млн кубометров в сутки. Если они прекратятся, то расход газа для поддержания давления в системе увеличится. Но, по неофициальной информации, это будут незначительные объемы. Рябцев считает, что это увеличит расход газа, но несущественно.

Глава "Нафтогаза" Витренко предупреждает о практически непрогнозируемой ситуации. "Сложно спрогнозировать что произойдет на войне. И потому люди, а не только государство, должны готовиться к таким ситуациям, когда есть газ в хранилищах, но из-за повреждения, к примеру, теплокоммунэнерго, которое производит тепло люди не смогу получить отопление, и потому они должны иметь какие-то другие варианты, насколько это возможно", – заявил он в недавнем телеинтервью.

Импортировать газ до конца года НАК пока не планирует. Во всяком случае, по информации собеседников издания, именно об этом Витренко говорит на совещаниях. Публично он заявляет, что импорт газа напрямую зависит от компенсаций правительства разницы цены. Но на закупку газа НАК вскоре получит 350 млн долларов кредита от Канады и 1,5 млрд долларов от US Eximbank. Эти средства могут быть направлены на оплату газа украинской добычи или на импорт в начале следующего года, говорят собеседники издания.

Кроме того, Витренко заявляет о необходимости пересмотра температурных норм и сокращения сроков отопительного периода. Однако в правительстве таких решений пока не планируют. В Минрегионе сообщили, что отопительный период начнется по решению местных властей, если среднесуточная температура в течение трех дней будет не выше +8°С, а температура в помещениях должна быть не ниже +18°С.

Если нормы не будут соблюдаться, то это можно будет оспорить в суде. Однако эксперты, с которыми общалось РБК-Украина, сомневаются, что температурный режим будет выдержан, учитывая, что в Европе, которая по мере сил поддерживает Украину в войне, активно призывают экономить энергоресурсы и снижать температуру зимой в своих домах.