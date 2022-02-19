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Зимние Олимпийские игры-2022: когда и кто из украинцев соревнуется 20 февраля

Автор: Антон Федорцив

Представители сборной Украины в воскресенье, 20 февраля, будут выступать только в лыжной гонке.

Расписание выступлений украинских спортсменов и время трансляции соревнований подскажет РБК-Украина.

На старт выйдут 2 представительницы Украины. Они будут соревноваться в лыжной гонке.

В прямом эфире выступления украинцев можно посмотреть на платформе "Суспильне Спорт". Часть соревнований покажет UA: Первый. Начало трансляции в 06:01 по киевскому времени.

В 05:00 начнется женский масс-старт в лыжной гонке. На старт выйдут две украинки – Марина Анцибор и Виктория Олех. Организаторы перенесли гонку из-за неблагоприятных погодных условий.

Кроме этого, в последний соревновательный день состоятся женский финал в керлинге, решающий матч хоккейного турнира у мужчин и гонка бобслеистов в четверках.

Церемония закрытия зимних Олимпийских игр-2022 назначена на 14:00. Знаменосцем сборной Украины станет биатлонистка Елена Билосюк.

К слову, ранее подвели итоги 19 февраля на зимней Олимпиаде в Пекине.

Напомним, что также подготовили анонс главных событий в мире спорта на этих выходных.

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