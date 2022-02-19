Зимові Олімпійські ігри-2022: коли і хто з українців змагається 20 лютого

Представники збірної України у неділю, 20 лютого, виступатимуть лише в лижних перегонах.
Розклад виступів українських спортсменів і час трансляції змагань підкаже РБК-Україна.
На старт вийдуть 2 представниці України. Вони змагатимуться у лижних перегонах.
У прямому ефірі виступи українців можна переглянути на платформі "Суспільне Спорт". Частину змагань покаже телеканал UA: Перший. Початок трансляції о 06:01 за київським часом.
О 05:00 розпочнеться жіночий мас-старт у лижних перегонах. На старт вийдуть двоє українок – Марина Анцибор і Вікторія Олех. Організатори перенесли гонку через несприятливі погодні умови.
Окрім цього, в останній змагальний день відбудуться жіночий фінал у керлінгу, вирішальний матч хокейного турніру в чоловіків і перегони бобслеїстів у четвірках.
Церемонія закриття зимових Олімпійських ігор-2022 призначена на 14:00. Прапорносцем збірної України стане біатлоністка Олена Білосюк.
До слова, раніше підбили підсумки 19 лютого на зимовій Олімпіаді в Пекіні.
Нагадаємо, що також підготували анонс головних подій у світі спорту цих вихідних.