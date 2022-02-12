Зимние Олимпийские игры-2022: Гао Тинюй принес Китаю четвертое "золото" в Пекине

Китайский конькобежец Гао Тинюй стал олимпийским чемпионом на дистанции 500 м. Подиум дополнили еще два представителя Азии.
Об этом сообщает РБК-Украина.
24-летний спортсмен прошел дистанцию с новым олимпийским рекордом – 34,32 секунды. Эта награда для Тинюя уже вторая. В Пхенчхане-2018 он получил "бронзу".
Второе время показал Чха Мин Гю из Южной Кореи (+0,07 секунды). Третьим стал японец Ватару Морисиге. Он проиграл чемпиону 0,17 секунды.
На предыдущих Олимпийских играх победителем стал норвежец Ховар Лорентсен. Кроме этого, он тогда взял серебро на дистанции 1000 м.
К слову, в мужском спринте в биатлоне триумфовал норвежец Иоханнес Бё, а его старший брат стал третьим.
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