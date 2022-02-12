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Зимові Олімпійські ігри-2022: Гао Тінюй приніс Китаю четверте "золото" в Пекіні

Автор: Антон Федорців

Китайський ковзаняр Гао Тінюй став олімпійським чемпіоном на дистанції 500 м. Подіум доповнили ще два представники Азії.

Про це повідомляє РБК-Україна.

24-річний спортсмен пройшов дистанцію з новим олімпійським рекордом – 34,32 секунди. Ця нагорода для Тінюя вже друга. У Пхьончхані-2018 він здобув "бронзу".

Другий час продемонстрував Чха Мін Гю з Південної Кореї (+0,07 секунди). Третім став японець Ватару Морісіге. Він програв чемпіону 0,17 секунди.

На попередніх Олімпійських іграх переможцем став норвежець Ховар Лорентсен. Окрім цього, він тоді взяв "срібло" на дистанції 1000 м.

До слова, в чоловічому спринті в біатлоні тріумфував норвежець Йоганнес Бьо, а його старший брат став третім.

Також раніше підготували анонс головних подій у світі спорту цих вихідних.

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