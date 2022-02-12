Зимові Олімпійські ігри-2022: Гао Тінюй приніс Китаю четверте "золото" в Пекіні

Китайський ковзаняр Гао Тінюй став олімпійським чемпіоном на дистанції 500 м. Подіум доповнили ще два представники Азії.

Про це повідомляє РБК-Україна .

24-річний спортсмен пройшов дистанцію з новим олімпійським рекордом – 34,32 секунди. Ця нагорода для Тінюя вже друга. У Пхьончхані-2018 він здобув "бронзу".

Другий час продемонстрував Чха Мін Гю з Південної Кореї (+0,07 секунди). Третім став японець Ватару Морісіге. Він програв чемпіону 0,17 секунди.

На попередніх Олімпійських іграх переможцем став норвежець Ховар Лорентсен. Окрім цього, він тоді взяв "срібло" на дистанції 1000 м.