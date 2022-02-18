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Зимние Олимпийские игры-2022: когда и кто будет соревноваться за медали 19 февраля

Автор: Антон Федорцив

В субботу, 19 февраля, разыграют восемь комплектов наград. Украинские спортсмены в этот день участия в соревнованиях принимать не будут.

Расписание олимпийских сражений за медали и время трансляции соревнований подскажет РБК-Украина.

В этот соревновательный день разыграют 8 комплектов наград. Финалы запланированы во фристайле, горнолыжном спорте, лыжных гонках, керлинге, конькобежном спорте, фигурном катании и бобслее.

В прямом эфире олимпийский турнир можно посмотреть на платформе "Суспильне Спорт". Часть соревнований покажет телеканал UA: Первый. Начало трансляции в 06:01 по киевскому времени.

В 03:30 день откроют фристайлисты. Мужчины будут соревноваться в дисциплине ски-хафпайп. За награды поборются 12 спортсменов.

Командные соревнования ждут горнолыжников. Финал смешанных соревнований начнется в 06:46.

Масс-старт состоится в лыжных гонках. Мужчины будут бежать 50 км вольным стилем. Старт – в 08:00.

На 08:50 назначен финал соревнований по керлингу. За звание олимпийских чемпионов поборются мужчины. В решающий матч пробились команды Великобритании и Швеции.

В конькобежном спорте запланированы два финала в масс-старте. Мужчины битву за медали начнут в 10:30. Женский финал назначен на 11:00.

Начиная с 13:00 будут соревноваться фигуристы. На льду появятся спортивные пары. Награды распределят по итогам произвольной программы.

Наконец соревнования по бобслею начнутся в 15:30. Четвертую попытку проедут женщины в двойках.

К слову, раньше подвели итоги 18 февраля на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Напомним также, что термин Формулы-1 "боксы" разобрали простыми словами.

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