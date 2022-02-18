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Справочник начинающего. Простыми словами о Формуле-1: что такое боксы

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Пятница 18 февраля 2022 15:35
Справочник начинающего. Простыми словами о Формуле-1: что такое боксы Фото: Боксы команды "Ред Булл" (Red Bull Content Pool)
Автор: Антон Федорцив

За 31 день до старта сезона-2022 в чемпионате мира Формула-1 время разобраться с новым техническим определением Королевских автогонок. Слово на букву "Б" – боксы.

Термин "боксы" простыми словами на мелкие детали разберет РБК-Украина.

Отведенное для работы с автомобилем во время тренировок и гонок помещение на автодроме называют боксами.

Настоящая Святая святых Формулы-1. Именно в боксах болид готовят к выезду на трассу и проводят текущий ремонт по необходимости. Здесь машину запрограммируют, настраивают элементы аэродинамики, работают с подвеской.

Боксы разных команд объединены в целый комплекс. Как и в других видах спорта, арены соревнований сертифицируют. Для автодромов важны количественные характеристики боксов – количество рабочих мест, их размеры и общая площадь зоны обслуживания.

Справочник начинающего. Простыми словами о Формуле-1: что такое боксы

Фото: Комплекс боксов на Red Bull Ring в Шпильберге, Австрия (Red Bull Content Pool)

На декабрь 2021-го Международная автомобильная федерация (FIA) к трассам первого уровня отнесла 40 автодромов. Среди них, и все комплексы в календаре Формулы-1 на новый сезон.

Пространство непосредственно перед ними – пит-лейн, на котором болиды останавливаются для смены шин на дистанции, тоже относят к боксам. Во время трансляций часто можно услышать гоночных инженеров, которые едва не кричат пилотам "box, box!", чтобы те заехали на обслуживание.

Сезон-2022 в Формуле-1 начнется 20 марта с Гран-при Бахрейна. Всего в этом году в чемпионате запланировали 23 гонки. Поэтому фанаты Королевских автогонок смогут оценить более двух десятков вариантов боксов в разных уголках планеты.

Напомним, что в Сильверстоуне "Мерседес" показал новый болид на грядущий сезон чемпионата мира.

К слову, раньше термин Формулы-1 "аквапланирование" разобрали простыми словами.

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