Зимові Олімпійські ігри-2022: коли і хто змагатиметься за медалі 19 лютого

У цей змагальний день розіграють 8 комплектів нагород. Фінали заплановані у фрістайлі, гірськолижному спорті, лижних перегонах, керлінгу, ковзанярському спорті, фігурному катанні та бобслеї.

У прямому ефірі олімпійський турнір можна переглянути на платформі "Суспільне Спорт". Частину змагань покаже телеканал UA: Перший. Початок трансляції о 06:01 за київським часом.

О 03:30 день відкриють фрістайлісти. Чоловіки змагатимуться у дисципліні скі-хафпайп. За нагороди поборються 12 спортсменів.

Командні змагання чекають на гірськолижників. Фінал змішаних змагань розпочнеться о 06:46.

Мас-старт відбудеться у лижних перегонах. Чоловіки бігтимуть 50 км вільним стилем. Старт – о 08:00.

На 08:50 призначений фінал змагань із керлінгу. За звання олімпійських чемпіонів поборються чоловіки. У вирішальний матч пробилися команди Великої Британії та Швеції.

У ковзанярському спорті заплановані два фінали в мас-старті. Чоловіки битву за медалі розпочнуть о 10:30. Жіночий фінал призначений на 11:00.

Починаючи з 13:00 змагатимуться фігуристи. На льоду з'являться спортивні пари. Нагороди розподілять за підсумками довільної програми.

Нарешті змагання з бобслею розпочнуться о 15:30. Четверту спробу матимуть жінки в двійках.