Зимнее потепление и ливни в отдельных регионах: погода на завтра
Фото: зимнее потепление и дожди в отдельных регионах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Завтра, 12 декабря, в Украине местами ожидаются ливни и мокрый снег. В других же регионах - потеплеет.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Прогноз погоды по всем областям
В течение целого дня в Украине ожидается облачная погода. В некоторых регионах будет выходить солнце, в других же - возможны сильные ливни и мокрый снег. Температура воздуха составит:
- на западе днем от +3 до +5, а ночью - от 0 до -3;
- на севере днем от +5 до +7, а ночью - от -1 до +4;
- на востоке днем от +2 до +4, а ночью - от -1 до -4;
- на юге днем от +6 до +8, а ночью - от +3 до +6;
- в центре днем от +5 до +8, а ночью - от 0 до +5.
Фото: погода в Украине 12 декабря (meteo.gov.ua)
Прогноз в Киеве
В столице в течение дня ожидается переменная облачность. Днем температура воздуха будет достигать отметок от +6 до +8, а ночью составит от +3 до +5.
Фото: погода в Киеве 12 декабря (meteo.gov.ua)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что 11 и 12 декабря в отдельных регионах Украины ожидаются густой туман и гололедица.