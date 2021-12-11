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Зимнее потепление и ливни в отдельных регионах: погода на завтра

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Суббота 11 декабря 2021 20:00
Зимнее потепление и ливни в отдельных регионах: погода на завтра Фото: зимнее потепление и дожди в отдельных регионах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 12 декабря, в Украине местами ожидаются ливни и мокрый снег. В других же регионах - потеплеет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Прогноз погоды по всем областям

В течение целого дня в Украине ожидается облачная погода. В некоторых регионах будет выходить солнце, в других же - возможны сильные ливни и мокрый снег. Температура воздуха составит:

  • на западе днем от +3 до +5, а ночью - от 0 до -3;
  • на севере днем от +5 до +7, а ночью - от -1 до +4;
  • на востоке днем от +2 до +4, а ночью - от -1 до -4;
  • на юге днем от +6 до +8, а ночью - от +3 до +6;
  • в центре днем от +5 до +8, а ночью - от 0 до +5.

Зимнее потепление и ливни в отдельных регионах: погода на завтра

Фото: погода в Украине 12 декабря (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В столице в течение дня ожидается переменная облачность. Днем температура воздуха будет достигать отметок от +6 до +8, а ночью составит от +3 до +5.

Зимнее потепление и ливни в отдельных регионах: погода на завтра

Фото: погода в Киеве 12 декабря (meteo.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 11 и 12 декабря в отдельных регионах Украины ожидаются густой туман и гололедица.

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