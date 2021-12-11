Зимове потепління та зливи в окремих регіонах: погода на завтра
Фото: зимове потепління та дощі в окремих регіонах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Завтра, 12 грудня, в Україні місцями очікуються зливи та мокрий сніг. В інших же регіонах - потеплішає.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Прогноз погоди по всіх областях
Протягом цілого дня в Україні очікується хмарна погода. В деяких регіонах виходитиме сонце, в інших же - можливі сильні зливи та мокрий сніг. Температура повітря складе:
- на заході вдень від +3 до +5, а вночі - від 0 до -3;
- на півночі вдень від +5 до +7, а вночі - від -1 до +4;
- на сході вдень від +2 до +4, а вночі - від -1 до -4;
- на півдні вдень від +6 до +8, а вночі - від +3 до +6;
- у центрі вдень від +5 до +8, а вночі - від 0 до +5.
Фото: погода в Україні 12 грудня (meteo.gov.ua)
Прогноз у Києві
У столиці протягом дня очікується мінлива хмарність. Вдень температура повітря сягатиме позначок від +6 до +8, а вночі становитиме від +3 до +5.
Фото: погода в Києві 12 грудня (meteo.gov.ua)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 11 та 12 грудня в окремих регіонах України очікуються густий туман та ожеледиця.