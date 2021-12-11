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Зимове потепління та зливи в окремих регіонах: погода на завтра

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Субота 11 грудня 2021 20:00
Зимове потепління та зливи в окремих регіонах: погода на завтра Фото: зимове потепління та дощі в окремих регіонах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 12 грудня, в Україні місцями очікуються зливи та мокрий сніг. В інших же регіонах - потеплішає.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Прогноз погоди по всіх областях

Протягом цілого дня в Україні очікується хмарна погода. В деяких регіонах виходитиме сонце, в інших же - можливі сильні зливи та мокрий сніг. Температура повітря складе:

  • на заході вдень від +3 до +5, а вночі - від 0 до -3;
  • на півночі вдень від +5 до +7, а вночі - від -1 до +4;
  • на сході вдень від +2 до +4, а вночі - від -1 до -4;
  • на півдні вдень від +6 до +8, а вночі - від +3 до +6;
  • у центрі вдень від +5 до +8, а вночі - від 0 до +5.

Зимове потепління та зливи в окремих регіонах: погода на завтра

Фото: погода в Україні 12 грудня (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

У столиці протягом дня очікується мінлива хмарність. Вдень температура повітря сягатиме позначок від +6 до +8, а вночі становитиме від +3 до +5.

Зимове потепління та зливи в окремих регіонах: погода на завтра

Фото: погода в Києві 12 грудня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 11 та 12 грудня в окремих регіонах України очікуються густий туман та ожеледиця.

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