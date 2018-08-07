В Зимбабве суд выпустил под залог 27 оппозиционеров

Полиция арестовала оппозиционеров на прошлой неделе по обвинению в разжигании насилия после выборов

В Зимбабве суд во вторник выпустил под залог 27 сторонников оппозиции, которых полиция арестовала на прошлой неделе по обвинению в разжигании насилия после выборов. Об этом сообщает агентство Reuters.

В частности, речь идет о сторонниках "Движения за демократические перемены", лидером которого является участвовавший в президентской гонке Нельсон Чамиза. За каждого из членов движения был уплачен залог в размере 50 долларов.

Суд счел, что ни один из сторонников оппозиции не покинет страну до судебного разбирательства.

Напомним, как писало РБК-Украина, Чамиза заявлял, что получил победу на президентских выбора в Зимбабве, однако 3 августа ЦИК страны объявил официальные результаты, согласно которым победителем стал Эммерсон Мнангагва, который представляет правящую партию "Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт".

2 августа полиция Зимбабве опечатала штаб-квартиру оппозиционной политсилы "Движение за демократические перемены". Сообщалось, что 27 сотрудников партии, которые проводили подсчет голосов избирателей, были заблокированы внутри.

Отметим, после проведения президентских выборов начались беспорядки, в результате которых погибли шесть человек.