В Зимбабве полиция опечатала штаб-квартиру оппозиции

В здании заблокированы 27 сотрудников партии Чамиза "Движение за демократические перемены"

Полиция Зимбабве опечатала штаб-квартиру оппозиционной политсилы "Движение за демократические перемены". Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на информацию генерального секретаря политсилы Дугласа Мвонзора.

Подчеркивается, что 27 сотрудников партии, которые проводили подсчет голосов избирателей, заблокированы внутри.

Кроме того, агентство сообщает, что войска приказали закрыть магазины и призвали людей покинуть центр столицы Зимбабве.

Напомним, в столице Зимбабве Хараре после выборов президента начались массовые беспорядки. В частности, на улицы Хараре вышли противники действующего президента - Эммерсона Мнангагвы, которые бросали камни в здания и поджигали шины. Власти вывели на улицы военных, которые разогнали толпу протестующих. В результате разгона погибли трое людей.

Как писало РБК-Украина, лидер "Движения за демократические перемены" Нельсон Чамиза ранее объявил, что победил на выборах. Он был главным конкурентом действующего президента Эммерсона Мнангагвы. Официальных результатов голосования пока нет, они должны быть обнародованы 4 августа.

30 июля в государстве прошли первые в истории независимой страны президентские и парламентские выборы.