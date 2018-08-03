На президентских выборах в Зимбабве победил Мнангагва

Эммерсон Мнангагва переизбран на президентских выборах

На президентских выборах в Зимбабве победил Эммерсон Мнангагва. Об этом в ходе специального брифинга заявила председатель ЦИК Присцилла Чигумба, передает SABC.

Сообщается, что за политика проголосовали 50,8% избирателей. Лидер оппозиции Нельсон Чамиса получил 44,3% голосов.

Эммерсон Мнангагва представляет правящую партию "Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт".

Напомним, ранее сообщалось, что в столице Зимбабве после проведения президентских выборов начались беспорядки, в результате которых погиб как минимум один человек.

Как отмечается, на улице Хараре вышли противники действующего президента - Эммерсона Мнангагви. Они начали бросать камни в здания и поджигали шины. Власти вывели на улицы военных, которые разогнали толпу протестующих.