У Зімбабве суд випустив під заставу 27 опозиціонерів

Поліція заарештувала опозиціонерів минулого тижня за звинуваченням у розпалюванні насильства після виборів

У Зімбабве суд у вівторок випустив під заставу 27 прихильників опозиції, яких поліція заарештувала минулого тижня за звинуваченням у розпалюванні насильства після виборів. Про це повідомляє агентство Reuters.

Зокрема, мова йде про прихильників "Руху за демократичні зміни", лідером якого є учасник президентських перегонів Нельсон Чаміза. За кожного з членів руху було сплачено заставу в розмірі 50 доларів.

Суд вважає, що жоден з прихильників опозиції не покине країну до судового розгляду.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, Чаміза заявляв, що отримав перемогу на президентських вибору в Зімбабве, проте 3 серпня ЦВК країни оголосила офіційні результати, згідно з якими переможцем став Еммерсон Мнангагва, який представляє правлячу партію "Африканський національний союз Зімбабве - Патріотичний фронт".

2 серпня поліція Зімбабве опечатала штаб-квартиру опозиційної політсили "Рух за демократичні зміни". Повідомлялося, що 27 співробітників партії, які проводили підрахунок голосів виборців, були заблоковані всередині.

Відзначимо, після проведення президентських виборів почалися заворушення, у результаті яких загинули шість осіб.