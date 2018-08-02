У Зімбабве поліція опечатала штаб-квартиру опозиції

У будівлі заблоковані 27 співробітників партії Чаміза "Рух за демократичні зміни"

Поліція Зімбабве опечатала штаб-квартиру опозиційної політсили "Рух за демократичні зміни". Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на інформацію генерального секретаря політсили Дугласа Мвонзора.

Підкреслюється, що 27 співробітників партії, які проводили підрахунок голосів виборців, заблоковані усередині.

Крім того, агентство повідомляє, що війська наказали закрити магазини і закликали людей покинути центр столиці Зімбабве.

Нагадаємо, в столиці Зімбабве Хараре після виборів президента почалися масові заворушення. Зокрема, на вулиці Хараре вийшли противники чинного президента - Еммерсона Мнангагви, які кидали каміння у будівлі і підпалювали шини. Влада вивела на вулиці військових, які розігнали натовп протестуючих. У результаті розгону загинули троє людей.

Як писало РБК-Україна, лідер "Руху за демократичні зміни" Нельсон Чаміза раніше оголосив, що переміг на виборах. Він був головним конкурентом чинного президента Еммерсона Мнангагви. Офіційних результатів голосування поки немає, вони повинні бути оприлюднені 4 серпня.

30 липня у державі пройшли перші в історії незалежної країни президентські і парламентські вибори.